Demir La Vida’da kampanya

Demir İnşaat’ın, İstanbul’un sahil kasabası Büyükçekmece’de yükselen projesi Demir La Vida’da yaşam başladı.

Demir İnşaat, İstanbul'un yükselen bölgelerinden biri olan Büyükçekmece'nin yıldızını parlatan Demir La Vida projesinde yıl sonu kampanyası başlattı. 15 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek kampanya süresinde, akıllı ev teknolojilerinde fark yaratan Demir La Vida projesinden ev almak isteyenlere, yüzde 25 peşin, yüzde 0.55 faiz oranı ile 120 ay vade fırsatı sunuluyor.

Hamit Demir: “Villasını satanlar soluğu Demir La Vida'da alıyor”

Büyükçekmece'yi akıllı ev teknolojisiyle tanıştıran Demir La Vida projesinde sundukları yılsonu kampanyası aracılığıyla projeden ev satın almak isteyenlere en son teknoloji ile donatılmış yeni bir hayatın kapısını araladıklarını vurgulayan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “2016'yı projemizde sınırlı sayıdaki daireler için hazırladığımız yılsonu kampanyasıyla uğurluyoruz. Kampanyamız kapsamında, yüzde 0.55 faiz uygulayacağız. Müşterilerimiz, yüzde 25 peşinatla, 120 ay vadeli ödeme yaparak Demir İnşaat ailesine katılabilecek. Demir La Vida projemiz akıllı ev konseptinin tüm detaylarını ve aynı zamanda geniş sosyal donatı imkanlarını bir arada sunuyor. Haliyle projemizin yanıbaşında bulunan villa sitelerinde oturan komşularımızdan da çok yoğun talepler alıyoruz. Villasını satıp Demir La Vida'dan daire alanların sayısı hızla artıyor.” dedi.

İspanyolca ‘hayat' anlamına gelen “La Vida”dan esinlenerek adını alan proje, yüzme havuzları, yürüyüş yolları, geniş sosyal alanları, yaşamı kolaylaştıracak detaylar var. Bunların yanı sıra Büyükçekmece koyu ve göl manzarasına hakim Demir La Vida'nın yüzde 76'sı yeşil alandan oluşuyor.

42 bin metrekareyi aşan arsa üzerinde, 110 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede 62 bin 410 metrekare satılabilir konut alanı, 19 bin 500 metrekare satılabilir ticari alan bulunuyor. 550 adetlik kapalı olmak üzere toplam 730 araçlık otopark alanına sahip Demir La Vida'da büyüklükleri 61 ila 500 metrekare arasında değişen 379 adet konut yer alıyor.

Ortadoğu'da en çok tanınan ve bilinen konut projesi olarak dikkat çeken Demir La Vida, Kuzey Marmara Otoyolu ve üçüncü havalimanı gibi büyük yatırımlarla yıldızı parlayan Büyükçekmece'de, 5 blokta 379 konut ve 30 ticari ünite olarak inşa ediliyor. 1+1 daire tipinden 5,5+1'e kadar farklı ihtiyaçlara yanıt veren 15 farklı konut seçeneği bulunan Demir La Vida, ticari üniteleriyle de akıllı bir yatırım fırsatı sunuyor. Demir La Vida'da tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılan “Akıllı Ev Sistemi” ile, tek tuşla evin tüm elektrik sistemi ve bağlı bulunan aygıtların durumu, perdeler, ocak ve fırınların zaman ayarı, ısıtma ve soğutması ayarlanabiliyor.

Mega projelerle kolay ulaşım….

İstanbul'un son yıllarda Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. havalimanı gibi projelere yakınlığı ile yükselen yatırım bölgesi haline gelen Büyükçekmece'de yükselen Demir La Vida, kolay ulaşımı ile de dikkat çekiyor.

Zengin sosyal tesisleri, havuzları ile fark yaratan, okul öncesi çocukların da düşünüldüğü Demir La Vida içerisindeki kreş sayesinde anne babalar da, minikler de rahat edecek. Okula giden çocuklar için, özel servis bekleme odası sayesinde hava koşullarına karşı korunan çocuklar, okul dönüşü etüt salonunda ödevlerini tamamlayarak eve keyifle dönecek. Toplantı odaları, doğum günü partileri düzenlenebilecek lounge alanları da Demir La Vida'nın zengin sosyal olanakları arasında yerini alıyor.