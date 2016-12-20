Fikirtepe’de ilk daire teslimi Concord İstanbul’da

Kentsel dönüşümün pilot uygulaması Fikirtepe’de ilk daire teslimi Teknik Yapı tarafından Concord İstanbul Projesi’nde gerçekleştirildi.

Teknik Yapı, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Fikirtepe'deki ilkler zincirine bir halka daha ekledi. Fikirtepe'de ilk inşaat ruhsatı alan ve kat irtifakını ilk kuran Teknik Yapı, daire teslimlerine başlayan ilk marka oldu.

Fikirtepe'deki 5 ayrı adanın yenilenmesinde faaliyet gösteren Teknik Yapı, 2014'de başladığı homeofis ve ticari birimleri barındıran Concord İstanbul Projesi'ndeki ilk etabının teslimlerine başladı. İnşaat sektöründeki en gururlu günlerden birini yaşadığını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Concord İstanbul Projesi'ndeki ilk daire teslimini bizzat yaptı.

Yüzlerce hatta binlerce insanın güvenerek bize teslim ettiği riskli binaları yıkıp yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öngördüğü şartlara haiz bir proje yaptıklarını aktaran Umut Durbakayım “20 Şubat 2014'de Fikirtepe'deki ilk ruhsatı alan firma olmanın yanı sıra Teknik Yapı markası olarak bir kez daha sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

‘Verdiğimiz sözü yerine getirdik'

Fikirtepe'nin kentsel dönüşümle özdeşleşen bir yer olduğunu hatırlatan Durbakayım “Fikirtepe'de yaşadığımız sorunlar, karşımıza çıkan riskler, kulağımıza gelen dedikodular projelerimizi yapma gayretimizi her seferinde daha da arttırdı. Evora İstanbul gibi 5.000 konutluk bir projeyi tek başına yaparak teslim eden ve 40 yılı aşan deneyimlere sahip bir marka olarak Fikirtepe'ye geldik. Fikirtepe'deki projelerimize son hızla devam ederken, Concord projesinin yüzde 98'nin satışını tamamlandık. İlk projemizdeki daire teslimlerine başlayarak verdiğimiz sözü yerine getirdik”

açıklamasını yaptı.

Daire teslimlerinin, toplam 1.170 daireden oluşan Concord İstanbul'daki ilk etabı kapsadığını açıklayan Umut Durbakayım, bu kapsamda 617 dairenin teslim edileceğini ve bunun yaklaşık 2 ay süreceğini aktardı.

Bölgedeki diğer firmaların da daire teslimlerine başlayacağını söyleyen Durbakayım “Fikirtepe'deki dönüşüm maalesef parça parça yapılıyor. Henüz yüzde 100 anlaşma sağlanamamış adalar arasında yükselen bu projeler, acil dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” diyerek sözleşmelerini imzalamamış arsa sahiplerinin bir an önce görüştükleri markaların önünü açması gerektiğine vurgu yaptı.

Fikirtepe'nin ilk talihli çifti Neymen Ailesi oldu

Concord İstanbul Projesi'nde dolayısıyla kentsel dönüşümün ilk uygulaması Fikirtepe'de dairesini teslim alan Duygu ve Koray Neymen çifti oldu. Teknik Yapı'yı daha önceden tanıdığını ve daire aldığını ifade eden Koray Neymen, bugüne kadar aldığı tüm dairelerden kazanç sağladığını ifade etti. Concord projesini tercih etmelerinde iki önemli faktörün rol oynadığını belirten Duygu Neymen ise “Daire alırken önceliğimiz firma ve lokasyondur. Concord projesinin uzun vadede iyi bir yatırım olduğunu düşünmüştük. Nitekim aldığımızdaki metrekare birim fiyatları 6000-6500 bandındaydı. Şimdi ise 10 bin lira civarındaymış. Değerin daha da artacağına inanıyorum. Bu arada Fikirtepe'de dairesini ilk alan aile olmak çok gurur verici bir duygu” şeklinde konuştu.