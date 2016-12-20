Greenox’tan ev alana Corporent’ten BMW

Aycan&Feres İş Ortaklığı, Türkiye’nin ilk ve tek dikey orman projesi Greenox Urban Residence’dan konut alan müşterileri için 12 ay boyunca BMW 116d kiralıyor.

Hayat ağacını temsil eden cephesiyle Türkiye'nin ilk ve tek dikey ormanına kucak açan Greenox Urban Residence'ı hayata geçiren Aycan&Feres İş Ortaklığı, otomobil kiralama sektörüne hızlı ve iddialı bir giriş yapan Corporent firmasıyla yaptığı iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aycan&Feres İş Ortaklığı, dışı gibi içi de yeşil bir konseptle hayata geçirilen projeden konut alan yatırımcılar için 12 ay boyunca premium araç kiralayacak.

Evini alana, BMW 116d 12 ay boyunca ücretsiz

Söz konusu kampanya ile ilgili konuşan Aycan&Feres İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yağan, “Maliyetlerin her geçen gün arttığı inşaat sektöründe şu an konut sahibi olmak için doğru bir zaman. Günümüzde konut sahibi olmak, otomobil sahibi olmaktan çok daha kazançlı görülmektedir. Yeni kampanyamız kapsamında otomobile verilecek para ile peşinat ödenerek ev sahibi olunabilecek. Cazip fiyat ve ödeme koşullarıyla satış yaptığımız Greenox Residence'ta, birikimini konuta yatıran yatırımcılarımızı araçsız bırakmayacağız. Firma olarak, parasını konuta yatıran yatırımcılar için 12 ay boyunca premium marka otomobil kiralama şirketi olan Corporent'ten BMW 116d kiralayacağız. Yaklaşık 10 ay sonra projemizde teslimler başlayacak. Ev sahipleri satın aldıkları konutları kiraya verdiklerinde dilerlerse otomobil satın alabilecek, dilerlerse kiralamaya devam edebilecekler. Kampanyamız 30 Ocak 2017 tarihine kadar geçerli olacak” dedi.

Teslimler Ekim 2017'de

Greenox Urban Residence'ta fiyatlar 480 bin TL'den başlıyor. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirimin de uygulandığı projede banka kredisi kullanılarak da konut sahibi olunabilir.

13 bin metrekare konut alanına, 1100 metrekare sosyal tesis alanına sahip olan Greenox Urban Residence, 120 milyon TL yatırım değeriyle inşa ediliyor. 2017 yılının Ekim ayında teslim edilmesi planlanan proje, 17 katlı tek blokta 170 konuttan meydana geliyor. Projede alanları 50 ila 97 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daireler yer alıyor. Mental Design Works'ten M. Salih Çıkman imzası taşıyan Greenox Urban Residence; Avrupa Yakası'nın merkezinde, finans merkezlerinin, iş yerlerinin ve alışveriş mekanlarının konumlandığı Büyükdere Caddesi'ne ve 4. Levent metrosuna 5 dakika yürüme mesafesinde yer alıyor.

Ev sahipleri yeşil hayatın bir parçası olacak

Greenox Urban Residence, enerji ve su tasarrufu ile faturalara yüzde 70'lere varan oranlarda katkı sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Greenox konsepti, ilk olmanın taşıdığı heyecanı yansıtan, her biri farklı şekilde kendini ifade eden ışık, peyzaj ve sanatın bileşimini ortaya koyuyor. Pozitif bir yeşil dönüşümün parçası olarak geleceğe bırakılabilecek, sürdürülebilir en iyi miras olan Greenox, çevre bilincini aşılarken getirdiği çözümler ile ev sahiplerini yeşil hayatın bir parçası haline getiriyor. Projenin dikey duvarlarında 21 bin 200 adet bitki, cephelerde ise 900 adet ağaç ve ağaççık bulunuyor.

Greenox Urban Residence'ın terasında manzaraya karşı sonsuzluk hissi içerisinde yüzmenin keyfini yaşatan havuza entegre bir jakuzi bulunuyor. Projede güneşlenme terası, vitamin bar, barbekü alanı, seyir terası, fitness salonu, sauna, buhar odası, şok duşu, soyunma odaları; giriş katında resepsiyon, karşılama avlusu, etkileşim avlusu, concierge, toplantı salonu, çalışma odası, misafir suitleri, cafe, müzik ve oyun odaları, eğlence odası ve cep sineması gibi sosyalleşme alanları yer alıyor.