İzmir kiralıyor, Ankara satın alıyor

İstanbul'da en çok ev satın almak isteyenlerin Ankaralılar, en çok kiralamak isteyenlerin ise İzmirliler olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da en çok ev satın almak isteyenlerin Ankaralılar, en çok kiralamak isteyenlerin ise İzmirliler olduğu ortaya çıktı.

Emlakjet.com’un 2016 verilerine göre, İstanbul’da en çok satılık daire arayan iller sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa ve Antalya oldu. İstanbul’da kiralık daire aramasında ise İzmir yüzde 10 ile başı çekerken, onu Bursa, Ankara, Kocaeli, Mersin ve Antalya izledi.

KAMU BANKALARI İSTANBUL’A TAŞINIYOR

Sitenin genel müdürü Gizem Moral Kunter “TÜİK’in Eylül ayında açıkladığı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları 2015 Araştırması’nın bölgesel sonuçlarını da hatırlarsak, Türkiye ortalaması 16.515 TL olan yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu bölge, 22.516 TL ile Ankara olurken bunu 22.067 TL ile İstanbul ve 19.689 TL ile İzmir izledi. Ankara’nın İstanbul’a yönelmesinde yüksek gelirin gayrimenkule yatırıma yönelmesinin yanı sıra pek çok kamu kurumunun ve bankaların İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında merkezlerini İstanbul’a taşıması ve atamaların olması da önemli bir etken oldu.” dedi.

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TİCARET MERKEZLERİNİN PAYI ÖNEMLİ

Bu taşınma hareketliliğinin, Ankara’dan konut satın alma talebini tetiklediğine değinen Kunter, “İzmir, daha çok kira getirisinde İstanbul’u tercih ederken, Bursa ve Kocaeli’nin talebinde ‘bölgesel yakınlığın’, Mersin, Antalya ve Adana’da İstanbul ile iş bağlantıların ve ticaretin gelişmesinin payı olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Kasım satışı Ekim’le paralel seyretti, yüzde 25,1 arttı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre konut satışları Kasım’da da Ekim’deki gibi yüzde 25,1 oranında artarak 132.655 oldu. Ekim ayına paralel bir seyir, ipotekli, birinci el ve ikinci el satışlarında da mevcut. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artarak 48.941 olurken toplam içindeki payı yüzde 36.9 olarak gerçekleşti.