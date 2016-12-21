Kazlıçeşme ve Göztepe’ye Avrasya Tüneli dopingi

İstanbul’da Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu tüneliyle bağlayan Avrasya Tüneli açılışı gerçekleşti.

Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, bu iki bölgede emlak fiyatlarında doping etkisi yarattı. Zeytinburnu'nda son iki yılda satılık konut fiyatları yüzde 35.8, Göztepe'de ise yüzde 56.1 arttı.

2011 yılında yapımına başlanan Avrasya Tüneli ile birlikte Zeytinburnu ve Göztepe'de kiralık / satılık konut fiyatlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. İşte REIDIN verileriyle 2011'den günümüze Zeytinburnu ve Göztepe'de yaşanan emlak fiyat endeksi…

İki bölgedeki artış İstanbul'u geçti!

REIDIN'in iki bölgedeki son beş ve iki yıllık konut fiyatı artışı verileri, Avrasya Tüneli'nin emlak fiyatlarındaki etkisini gözler önüne serdi.

Son beş yıla bakıldığında satılık fiyatlarındaki değişim Göztepe'de yüzde 147, Zeytinburnu'nda yüzde 174 ve İstanbul genelinde yüzde 137 oranında gerçekleşti. Kira fiyatları da son beş senede Göztepe'de yüzde 145, Zeytinburnu'nda yüzde 185, İstanbul genelinde ise yüzde 102 oranında arttı. Göztepe ve Zeytinburnu ilçelerinde kiralık ile satılık konut fiyatları İstanbul ortalamasının üzerinde arttı.

Son 5 yıllık konut fiyatı artışı

Avrasya Tüneli öncesindeki dönemi kapsayan 2006-2011 yıllarındaki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişimlere sırasıyla bakıldığında is; İstanbul'da yüzde 13.5 ve yüzde 14.3, Göztepe'de yüzde 2.7 ve yüzde 13.3 ve Zeytinburnu'nda yüzde 2.9 ve yüzde 31.5 oranında artış gerçekleşiyor.

Avrasya Tüneli öncesindeki beş yıl verilerinde İstanbul ortalamasının altında kalan Göztepe ve Zeytinburnu bölgelerinin, Avrasya Tüneli projesinin başlangıç tarihi olan Şubat 2011 ile birlikte İstanbul ortalamasından daha çok değerlendiği görülüyor.

Avrasya Tüneli inşaatının başladığı Kasım 2011'de Zeytinburnu'nda satılık bir evin satış değeri 1.253 TL / m² iken, bu rakam 2016'da 3 bin 438 TL / m² oldu. Göztepe'de ise Kasım 2011'de bir evin satış değeri 3 bin 080 TL / m² iken, 2016'da bu rakam 7 bin 693 TL /m² olarak gerçekleşti.

Satılık fiyatları yüzde 56 arttı

Zeytinburnu ve Göztepe‘deki son iki yıllık verilere bakıldığında ise konut fiyatlarının tavan yaptığı görülüyor. REIDIN verilerine göre son iki yılda Zeytinburnu'nda kira fiyatları yüzde 66.3 ve satılık fiyatları yüzde 35.8 arttı. Göztepe'de ise son iki yılda kira fiyatları yüzde 63.9, satılık konut fiyatları ise yüzde 56.1 arttı.

Avrasya Tüneli çevresindeki markalı projeler

Avrasya Tüneli ile birlikte iki bölgede birçok markalı proje de hayata geçirildi. Avrasya Tüneli Kazlıçeşme girişi çevresinde üçü inşaat halinde, biri tamamlanmış olmak üzere dört markalı proje yer alıyor.

Kaynak: Zingat