Keten Papilio Bomonti görücüye çıktı

Keten Grup; Nişantaşı, Etiler, Cihangir, Salacak, Erenköy ve Suadiye gibi sembol semtlerle birlikte, son yıllarda hızlı bir değişim içindeki Bomonti’de de yatırımlarını sürdürüyor.

Keten Grup; Nişantaşı, Etiler, Cihangir, Salacak, Erenköy ve Suadiye gibi sembol semtlerle birlikte, son yıllarda hızlı bir değişim içindeki Bomonti’de de yatırımlarını sürdürüyor.

Bomonti'deki değişimi fark eden ve bu bölgenin yükselen bir değer olacağını öngören firmalardan biri olarak, geçtiğimiz yıllarda bölgedeki yatırımlarına ‘Keten Bomonti' projesi ile başlayan KETEN GRUP, bölgedeki yeni projesi ‘Keten Papilio Bomonti'nin lansmanını; geçtiğimiz günlerde Bomontiada'da gerçekleştirdi.

Keten Grup-Primist ortaklığı ile hayata geçen Keten Papilio Bomonti projesi, bölgenin işlek sokaklarından Fırın Sokak'ta yer alıyor. Dış cephesi modern bir resim çalışmasına tuval olacak şekilde tasarlanan proje, Şişli bölgesinin klasik apartman yaşantısını modern yaşam alanlarına taşıyan 30 adet konut ve hızla gelişen bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek 7 adet dükkandan oluşuyor. Altında kapalı otoparkı olan bina, şehir merkezinde, keyifle yaşama imkanı sunuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olan projede, daire fiyatları 650.000 TL'den başlıyor.

Lansman gecesinden detaylar

Lansmana ev sahipliği yapan Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, projeyle ilgili olarak yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Sanayiden dönüştürülüp; sanat, kültür ve eğlence mekanlarıyla donatılmış modern, tarz sahibi yaşam bölgeleri haline getirilen semtlerin Türkiye'deki örneği Bomonti, yıllar boyu gölgesinde kaldığı Şişli'den ayrışarak yepyeni bir konut bölgesi olarak hızla değer kazanmakta. Bomonti'deki değişimi fark ederek bu bölgenin yükselen bir değer olacağını öngördük ve yatırım şirketimiz Primist ile birlikte bölgedeki ilk projemizi tamamladık. Toplam 76 daireden oluşan, klasik apartman yaşantısının, modern bir yansıması olarak tasarladığımız “Keten Bomonti”de yaşam, Aralık 2016 itibariyle başladı. Şimdi de Keten Grup olarak “Bomonti kozasından çıkıyor” sloganıyla bölgedeki dönüşüme gönderme yaparak “Keten Papilio Bomonti” projesini hayata geçiriyoruz. 2017'de 40. yılımızı kutlamaya hazırlanırken, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kendimizi geliştirmeye devam ederek; İstanbul’u seven, İstanbul’un dokusuna sahip çıkan mimari anlayışımızı, yüksek kalite standartlarımızı, seçkin tasarım tercihlerimizle müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutacağımızın altını çiziyoruz.”

Lansman gecesinde Barış İçin Müzik Vakfına'na destek sağlamak amacıyla, vakfın yaylı çalgılar beşlisi de eşsiz bir müzik ziyafeti verdi. Her çocuğun sanatla buluşma hakkı olduğu ve müziğin iyileştirici gücüyle yaşamları değiştirdiği inancıyla, imkanı olmayan 7-19 yaş arasında çocuklara ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi vermeyi misyon edinen Barış İçin Müzik Vakfı 2005 yılından bu yana 5.000'den fazla çocuk ve gencin müzikle buluşmasını sağladı.

Ketengrup'un pek çok projede ortağı olan Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım şirketinin ortakları Tayfun Bayazıt, Alev Göçmez, Mehmet Birced'in de, Ferhat Keten'le birlikte, iş dünyasından tanınmış pek çok isme de ev sahipliği yaptığı gece Simple Present Band'in konseriyle son buldu.