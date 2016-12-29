Konut fiyatları 5 yıl sonra ilk kez geriledi

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi’ne göre, İstanbul’da konut fiyatları ekim ayında 2011’den bu yana ilk kez düşerek yüzde 0.36 geriledi.

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi’ne göre, İstanbul’da konut fiyatları ekim ayında 2011’den bu yana ilk kez düşerek yüzde 0.36 geriledi.

Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla Merkez Bankası tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi'nin ekim ayı verileri açıklandı. Türkiye konut fiyatı endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.47 artarak 222.43'e yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.36 azalış görüldü. İstanbul'da konut fiyatlarında düşüş en son 2011 yılı Ekim ayında görülmüştü. Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 1.24 ve yüzde 1.72 artış yaşandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 12.85

Türkiye Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.85 artarken, reel olarak yüzde 5.31 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ise bin 730 liradan bin 914 liraya çıktı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 13.52, Ankara'da 8.61 ve İzmir'de yüzde 17.59 yükseliş gösterdi. KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği yer 23.71 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En çok yıllık düşüş ise eksi yüzde 0.12 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Türkiye genelinde, 48 ilde son 2 yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.43, reel olarak da yüzde 3.98 arttı.

ESKİ KONUTLARIN FİYATI DÜŞÜYOR

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, son dönemde ekonomideki gelişmeler nedeniyle ikinci el evlerin fiyatlarının düştüğünü söyledi. Yeni inşa edilen markalı konut projelerinde

ise fiyat indirimi yerine alıcılara ödeme kolaylığı ve uzun vadeli, düşük faizli taksit imkanı sunulduğunu belirten Çetinsaya, “Demir, çimento ve enerji maliyetleri kurdan dolayı arttı. Sıfır konutta fiyatlar düşerse müteahhit yaşayamaz” dedi.

2017 yatırım planlarını anlatmak için dün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Çetinsaya, arsa maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle orta ve üst gelir grubuna konut üretebildiklerini ifade etti. Devletin arsa maliyetlerini düşürmesi halinde metrekaresi 2 bin 500 liradan daire satabileceğini bildiren Çetinsaya, uçuk fiyatlar belirlemek yerine ayağı yere basan ve bölgeye uygun satış modellerinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

2017'DE 5 YENİ PROJE

Artaş İnşaat, Avrupa Konutları markasıyla 2017 yılında 3 bin konuttan oluşacak 5 proje hayata geçirecek. Halihazırda 5 projenin yapımını sürdüren Artaş, toplam 2 milyon 826 bin metrekare inşaat yapacak. 4 bin yeni istihdam yaratacaklarını söyleyen Artaş'ın patronu SüleymanÇetinsaya, projelerin Ümraniye, Kağıthane, Topkapı ve Halkalı'da yükseleceğini ifade etti.