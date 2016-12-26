Metrekareyle konut satın alma dönemi

İnşaat sektöründe, metrekare bazında satışla, tasarrufu az ve dar gelirli vatandaşın konut sahibi olmasının önünü açan gayrimenkul sertifikası, firmaları da banka kredilerinden kurtarıyor.

Vatandaşların devlet güvencesinde işlem gören konut projelerinden metrekare bazında hisse satın alabilmesinin önünü açan gayrimenkul sertifikasıyla, tasarrufu az vatandaşlar konut sahibi olabilecek. İnşaat sektörünü de finansman açısından bankalardan kurtaracak uygulama, sektörde hareketlenme sağlayarak ekonomiyi canlandıracak.

Hisse Oranında Daire Sahibi Olunacak

Gayrimenkul sertifikasına sahip vatandaşların, ellerinde yeterli sayıda sertifika varsa, proje tamamlandığında alınan hisse oranına göre daire sahibi olabileceğinin altını çizen Netkon İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karan; “Haklarını bu şekilde kullanmak istemeyenler ya da hisse oranları yeterli olmayanlar ise izahname ile ilan edilen oranda faiz alabilecekler. Bununla beraber talep görmeyen dairelerin bankaca satılması sonucu elde edilen gelirin paylarına bölünmesi sonucu çıkan tutarı alabilirler.” ifadesini kullandı.

Piyasada Hareketlenme Yaratacak

Gayrimenkul sertifikası uygulaması ile hem alıcı hem de satıcının kazançlı olduğunu vurgulayan Karan; “Konut almaya gücü yetmeyen vatandaş metrekare bazında satın alma yapabilecek. Proje firması da metrekare bazlı satışı daha hızlı yapacağından, daha kolay finansman sağlayacaktır. En önemli kazançlardan biri de piyasada hareketi hızlandırarak ülke ekonomisine katkısının olması. Yatırımcı gözünden bakarsak, bir konutun tamamını satın alamayan yatırımcıların ya da aynı anda birden farklı projeye yatırım yapmak isteyenlerin, konutları istedikleri metrekare büyüklüğünde satın almasına imkân sağlamaktadır.” dedi.

Sertifikayı Paraya Çevirmek Mümkün

Gayrimenkul sertifikasını paraya çevirmenin de mümkün olduğunu söyleyen Karan; “Projeler bir süre sonra değerlenenince, satın alınan gayrimenkul sertifikası da o oranda değerlenir. Sertifikayı paraya çevirebilmek de mümkün. Bu nedenle gayrimenkul sertifikası konut alımı dışında bir yatırım aracı olarak da görülebilir. Aynı zamanda dar gelirli vatandaşlar, ellerinde nakit oldukça değerlendirebilir, yatırımlarını yapabilir ve tasarruf sağlayabilirler.” açıklamasında bulundu.

Konut İhtiyacı Sorununa Çözüm

Gayrimenkul sertifikasının ülkemizdeki konut ihtiyacı sorunu için çözüm arayışları sonucu ortaya çıktığını belirten Karan; “Nüfus artışı ve risk altındaki konutların dönüştürülme sürecinin başlamasıyla konut ihtiyacı daha da arttı. Bu süreçte gerek devlet gerekse özel sektör tarafından birçok gayrimenkul projesi gerçekleştirildi ancak ihtiyacın çok azı karşılanabildi. Gayrimenkul piyasaları ve dolayısıyla konut finansmanı sistemi ile ilgili çok sayıda düzenlemeye gidilerek, yeni sermaye piyasası araçları ve kurumları ortaya çıkarıldı. Bu araçlar ve kurumlar sorunların çözümüne önemli katkı sağladı ancak, hiçbirisi yeterli olmadı.” dedi.

Hisse Değerini SPK Belirleyecek

Öte yandan Karan, gayrimenkul sertifikasıyla ilgili olarak, “Gayrimenkul sertifikası vatandaşların devlet güvencesinde işlem gören konut projelerinden metrekare bazında hisse satın alabilmesidir. Tabi bu projelerin değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılıp hisselere bölünecek ve her bir hissenin değeri belirlenmiş olacak.” dedi.