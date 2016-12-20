Mina Towers’ta yıl sonu fırsatı

Gıda, enerji, turizm, havacılık, yatçılık, çimento ve finans alanında faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding gayrimenkul sektörüne Kadıköy Fikirtepe’den girdi.

Bin 500 konut ve 95 ticari alanın yer alacağı kentsel dönüşüm projesi Mina Towers'ı geçtiğimiz Eylül ayında tanıtan firma, yıl sonuna özel bir kampanya hazırladı.

Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim yapılan Mina Towers'ta, kişiye özel esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. 1+0 ile 5,5 +1 arasında değişen 20 farklı daire tipinin bulunduğu proje 24 ay içinde teslim edilecek.

Teslimat sonrasında yatırımcısına minimum yüzde 40 oranında prim sağlayacağı ön görülen proje, sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzları, mağazalar, restoranlar, kafeler, açık teras alanları, çocuk oyun alanları, fitness center, sauna, hamam, buhar odası, masaj odaları, misafir daireleri, otopark, güvenlik gibi imkanlar yer alıyor. Mandıra Caddesi'nde 26 bin metrekareli arazi üzerinde 6 kule olarak inşa edilen ve mimar Eren Talu tarafından tasarlanan Mina Towers, iç mimari çözümleri ise Beril Başaran – Artebel Design imzası taşıyor.