Ofton’un 4 projesinde 60 ay 0 faiz kampanyası

Ofton İnşaat, 2016 bitmeden farklı bölgelerdeki 4 projesinde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası başlattı.

Ofton Elysium Es Beykoz, Elysium Soul Beyoğlu, Elysium Serenity Kandilli ve Elysium Art Şişli projeler için ödeme kampanyası düzenliyor

Doğayla iç içe bir yaşam

“Sıradanlığa es ver, ayrıcalıklı yaşama es verme” sloganıyla dikkatleri üzerine çeken Elysium Es Beykoz projesi, 55 milyon 100 bin TL yatırım değeriyle yükseliyor. Ormanla Boğaz’ın kesişim noktasında, doğayla iç içe bir yaşam sunan, 4 bin 546 metrekare arsa alanı üzerinde 27 bin 555 metrekare inşaat alanına sahip olan Elysium Es Beykoz'da; 17 bin 282 metrekare satılabilir, 600 metrekare de sosyal tesis alanı yer alıyor. Alanları 80 ila 227 metrekare arasında değişen konut tiplerinden meydana gelen Elysium Es Beykoz'un ortak kullanım alanlarında; kapalı havuz, fitness, sauna, buhar odası ve kapalı otopark yer alıyor. 7 katlı tek blokta 100 adet konut, 15 adet ticari birimden meydana gelen projede dükkanların alanları ise 180 ila 581 metrekare arasında değişiyor. 2018 yılının Nisan ayında teslim edilmesi planan projede fiyatlar 900 bin TL ila 2 milyon 734 bin TL arasında değişiyor. Elysium Es Beykoz, Sabiha Gökçen'e 38,8 km, Atatürk Havalimanı'na 34,4 km mesafede yükseliyor.

Teslimler 1 yıl sonra

Merkezi noktalara yakınlığı ve ulaşım avantajları ile İstanbul'un bütün güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilen Elysium Soul Beyoğlu, 221 bağımsız bölüm ve 4 adet ticari birimden oluşuyor. İstanbul'un ruhunu sonsuz yaşatmak için tasarlanan Elysium Soul Beyoğlu'nda teslimler bir yıl sonra başlıyor. Projede alanları 38 ila 202 metrekare arasında değişen konut tipler bulunuyor. Taksim ve metroya 1 km, Nişantaşı'na 2 km ve Boğaziçi Köprüsüne 6,5 km mesafede yer alan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odaları ile kapalı otopark bulunuyor. Projede fiyatlar 588 bin TL'den başlıyor.

Yaşam başladı

2 bin 590 metrekare arazi içerisinde hayata geçirilen Elysium Serenity Kandilli, toplam 3 blokta 90 konuttan meydana geliyor. Yaşamın başladığı Elysium Serenity Kandilli'de fiyatlar 441 bin TL'den başlıyor. Projedeki 1+1, 1+1 bahçe dubleksi, 2+1 bahçe ve çatı dubleksleri modüler sistem ile birleştirilerek daha büyük metrekareler elde edilebiliyor. Boğaziçi Köprüsü'ne 4,2 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 5,5 km mesafede yer alan Elysium Serenity Kandilli'de fitness center, açık ve kapalı yüzme havuzları, sauna, buhar odası, otopark gibi sosyal alanlar bulunuyor.

Şehrin kalbinde, otel konforunda bir yaşam

Elysium Art Şişli, 26 katlı tek blokta 214 konut 7 adet ticari üniteden meydana geliyor. Proje, 67 metrekareden başlayan kira getirisi yüksek 1+1'lerden oluşuyor. Ayırca 26. katta 2 adet penthouse bulunuyor. Hemen teslim edilen ve yaşamın başladığı projede fiyatlar 872 bin 750 TL'den başlıyor. İstanbul'un merkezinde otel hizmetleri sunan Elysium Art Şişli, Piramit Mimarlık tarafından tasarlandı. İç mimari tasarımı Melike Battal tarafından hazırlanan projede şehrin kalbinde olmanın tüm avantajlarına rahatlıkla erişmek mümkün. Lokasyonu ile şehrin merkezi noktalarına birkaç dakikalık mesafede erişirken açık ve kapalı havuzu, fitness merkezi, sauna ve buhar odası ile vitamın barı aracılığı ile Elysium Art Şişli, şehir hayatına tazelik katıyor.