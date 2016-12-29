Skyland İstanbul’da kişiye özel ödeme planı

Eroğlu Gayrimenkul'ün Mart 2017'de teslim edilecek en prestijli karma projesi Skyland İstanbul, kısa bir süre devam edecek kampanyası ile müşterilerine İstanbul'un merkezinde akılcı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Skyland İstanbul projesi için sunduğu ödeme kolaylıklarıyla dikkat çeken Eroğlu Gayrimenkul, son olarak kişiye özel ödeme planıyla yatırımcılarının karşısına çıkıyor.

Eroğlu Gayrimenkul, Skyland İstanbul'dan ev ya da ofis almak isteyenlerle bir araya gelerek kişiye özel ödeme planı sunuyor; ayrıca banka veya şirket kredisi ile yatırımcılarına cazip fırsatlar sunuyor.

Rezidans ve ofislerin yanı sıra ev ve ofis tasarımına yönelik, özel konseptli yeni alışveriş merkezi Hom Design Center'ın bulunduğu Skyland İstanbul, sakinlerine çok canlı bir yaşam vaad ediyor. Her geçen gün çehresi değişen ve prestij kazanan Seyrantepe bölgesinde, T.T. Arena'ya komşu bir lokasyonda hayata geçirilen proje, konumuyla cezbediyor. TEM otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak'a çıkış imkanının ve metro istasyonunun hemen yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, köprüler ve ana arterlere ulaşım kolaylığıyla Skyland İstanbul; yaklaşık 15 bin kişiyi benzersiz bir yaşamla tanıştırma konusunda son derece iddialı.

Yatırım değeri her geçen gün artan rezidansları, kule ve loft ofislerinin yanında 40 bin m2'lik kiralanabilir alana sahip Home Design Center, Türkiye’nin önde gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı altında toplayacak. Mart 2017'de teslim edilecek karma proje, hem İstanbul için hareketli bir merkez olacak, hem de yatırımcısına kazanç sağlayacak.

Her ihtiyaca uygun daireler

1+0'dan 4+1'e kadar her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri sunan Skyland İstanbul'da, ister Belgrad Ormanı'na bakmak, isterse eşsiz İstanbul manzarasını izlemek isteyenlere göre tasarlanan rezidanslar ve geniş balkonlarıyla yaşam alanlarını büyüten Teras Evler, ince detaylarla döşenmiş daireleri, sosyal yaşam alanlarıyla stresten uzak bir hayat sunuyor.

İstenilen büyüklükte tasarlanabilen ofisler

Skyland İstanbul'un ofis kulesi ise konumu, 360 derece manzarası, teknolojik altyapısı, kafe ve restoranlarıyla, çalışmaktan keyif alınacak bir ortam sunuyor. Proje, Büyükdere Caddesi ve Maslak paralelinde merkezi iş alanı üzerinde olması hem TEM otoyolu hem de Cendere yolu üzerinden iki farklı giriş imkanı sunmasıyla trafikten zaman tasarrufu sağlatarak iş dünyası için ulaşım imkanını da kolaylaştırıyor. Kule ofis ve loft ofis seçenekleri sunan projede, modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bölümler ve detaylar mevcut.

Skyland İstanbul'un ofis kulesi yüksek yatırım değeri ve birleştirilerek her katta 2 bin m2'ye kadar istenilen büyüklükte tasarlanabilen ofisleriyle benzersiz fırsatlar sunuyor. Yaklaşık 90 bin m2 kiralanabilir alana sahip loft ofisleri 8 metre tavan yüksekliği ile ferah bir çalışma alanı yaratıyor.

Bugüne kadar İstanbul Lounge, İstanbul Lounge 2, Oksizen Konutları, Florya Ekşinar Konakları, Harmony Towers, Platform Merter ve Yeni Moda Evleri projelerini tamamlayarak müşterilerine teslim eden Eroğlu Gayrimenkul, lokasyonu ve kişiye özel görülmemiş ödeme fırsatıyla fark yaratan Skyland İstanbul projesi ile İstanbul'u dünya markası konumuna getirecek prestijli bir işe imza atıyor.