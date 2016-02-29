TOKİ’den emekliye 19 ilde 3.361 konut

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, emekliye “İkinci Bahar Projesi” kapsamında 19 ilde 3.361 konut satışının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Turan, “Emeklilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçen yılın sonunda emeklilerimiz için satışa sunduğumuz ve kuralarını çektiğimiz, 17 ilimizde 4.340 konuta yoğun ilgi gösterildi. Ayrıca farklı şehirlerimizde ürettiğimiz projelerimizden emeklilerimiz için yüzde 25 oranında kontenjan uygulamamız devam ediyor.” dedi.

“Tüm kesimler için konut üretiyoruz”

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamada yıllardır “bir dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade eden TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, “Ülkemizin dört bir yanında, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine yanıt verebilmek için yoğun bir çaba ve çalışma içindeyiz. Ev hanımlarımızdan işçilerimize, meslek örgütlerinden emeklilere, her yaş grubundan tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışla konut üretimlerimizi sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Emekliye %25 kontenjan

TOKİ Başkanı Turan, İkinci Bahar Projesi ile ülkemizin farklı şehirlerinde aşamalı olarak hayata geçirilen konut projelerinden konut sahibi olmayan emekliler için yüzde 25 kontenjan ayrıldığını, ayrıca talep örgütlenmesi modeli ile valilikler ve belediyeler üzerinden emeklilerin talepleri alınarak yeni konut projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Turan, “9-30 Aralık 2015 tarihleri arasında 17 ilde inşa edilecek 4.340 konut için emeklilerimizin ön taleplerini aldık ve akabinde hak sahibi olacakları belirlemek amacıyla kura çekilişlerini gerçekleştirdik. Satışa sunduğumuz bu konutlara emeklilerimizin yoğun ilgisi oldu. Şimdi de 19 ilimizde hiç konut sahibi olamamış emeklilerimiz için 3.361 konut için ön talep toplanacak.” diye konuştu.

Başvurular 14 – 31 Mart tarihleri arasında

14 – 31 Mart 2016 tarihlerinde ön talep toplanacak iller şöyle: “Balıkesir – Manyas: 500 konut, Adana – Sarıçam: 300 konut, Aksaray: 300 konut, Kocaeli – Kandıra: 272 konut, Eskişehir – Tepebaşı: 250 konut, Kayseri – Mimarsinan: 250 konut, Kastamonu – Merkez: 200 konut, Kastamonu – Taşköprü: 250 konut, Bilecik – Bozüyük: 197 konut, Hatay – Reyhanlı: 150 konut, Çankırı – Kurşunlu:150 konut, Sivas – İmranlı:121 konut, Manisa – Demirci: 94 konut, Kahramanmaraş – Türkoğlu: 75 konut, Aksaray – Güzelyurt: 56 konut, Erzincan – Çağlayan: 44 konut, Niğde – Çiftlik: 43 konut, Bolu – Mengen – Poyrazköy: 28 konut, Burdur – Çavdır: 24 konut, Edirne – Lalapaşa: 33 konut, Edirne – Süloğlu: 24 konut.

Kimlik kartı ile başvurabilecekler

TOKİ, 2+1 planında inşa edilecek konutlar için ilgili bankalar aracılığı ile 14 – 31 Mart tarihlerinde ön talep toplayacak. Bu çerçevede emeklilerimiz kimlik kartlarını gösterip, 500 lira bedel ile ilgili bankalara başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ön taleplerin toplanmasının ardından başvuruların, konutlardan fazla olması halinde “hak sahibi belirleme kurası” çekilerek konutlardan almaya hak kazanan emekliler belirlenecek. Hak sahibi olamayan emeklilerimizin başvuru bedelleri kendilerine iade edilecek. Konut belirleme kurasının ardından da emeklilerimizle sözleşme imzalanacak.

Konut sahibi olmayanlar başvurabilecek

Başvuruda bulunacak emeklilerin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya konutun bulunmaması, il sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 lira olması ve bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Toki konut projeleri