Varyant Karşıyaka Plus’ta kampanya

Kumko Yapı, Varyant Karşıyaka Plus projesinde yılın son fiyatları ile daire sahibi olmak isteyenler için yüzde 50’si şimdi yüzde 50’si haziran ayında ödeme kolaylığı sunuyor

Kumko Yapı, Varyant Karşıyaka Plus projesinde yılın son fiyatları ile daire sahibi olmak isteyenler için yüzde 50’si şimdi yüzde 50’si haziran ayında ödeme kolaylığı sunuyor

İnşaat sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle İzmir'i yaşamak isteyenler için zamanın ötesinde ve çevreci yaşam alanları sunan Kumko Yapı, yılın son kampanyasıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. ‘Varyant Karşıyaka’ projesini başarıyla hayata geçiren ‘Kumko Yapı’, şimdi de yeni projeleri ‘Varyant Karşıyaka Plus’ ve ‘Varyant Tower’ ile İzmirliler’i zamanın bir adım önüne taşımayı hedefliyor.

Doğayla dost, sürdürülebilir projeler üreten Kumko Yapı, İzmir'in ilk Leed sertifika adayı projesi Varyant Karşıyaka Plus'ta başlatmış olduğu kampanyasıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Yılın son fiyatları ile Varyant Karşıyaka Plus'tan daire sahibi olmak isteyenler için yüzde 50'si şimdi yüzde 50'si haziran ayında ödeme kolaylığı sağlayan kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Kumko Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Efe Kumova, ” İzmir’in en donanımlı ve en farklı projelerini hayata geçiriyoruz. Bu projelerden konut sahibi olabilmeyi kolay hale getiren kampanyalar yapmayı planlıyoruz. 2017 sonunda Varyant Karşıyaka Plus'ta yaşam başlayacak. Projemizden konut sahibi olmak isteyenlere % 50 si şimdi % 50'si haziran ayında ödemek kaydıyla yeni bir kampanya başlattık. İzmirli en iyisini hak ediyor, biz de veriyoruz. 2017 yılı ile birlikte bu rakamlarda günün koşullarına uygun olarak fiyat artışları olacak. Artış öncesi yatırımcılara bir fırsat sunuyoruz” diye konuştu.

2018 yılında teslim edilecek

‘Varyant Karşıyaka Plus’ projesi 5 blok ve 8 adet villa olarak ‘Varyant Karşıyaka'nın yanında yükseliyor. Toplam 186 daire ve 16 farklı daire tipinin yer aldığı projede 2+1'den 5+1'e kadar daire seçenekleri mevcut. 27 adet bahçeli daire ve 8 adet villa da bulunan Varyant Karşıyaka Plus'da dairelerin metrekare alanları ise 114 metrekare ile 278 metrekare arasında farklılık gösteriyor.

Teslimlerin 2018 yılının ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Varyant Karşıyaka Plus’ projesinin sosyal donatıları arasında ise açık-kapalı yüzme havuzu, fitness center, yoga, pilates ve spinning salonu, çocuk oyun alanları, squash kortu, maç odası, bilardo ve langırt oyun odası, İzmir'de ilk ve tek gerçek saha boyutlarında çift potalı kapalı basketbol sahası, lobi cafe ve havuz cafe, çok amaçlı toplantı salonu, concierge hizmetleri yer alıyor.

Projede ayrıca her daire için yeri önceden belirlenmiş 2 adet kapalı otopark ve 4 metrekare depo alanı bulunuyor.