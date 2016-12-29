Yabancıların 2016’da konut projelerine ilgisi sürdü

Markalı konut projeleri 2016 yılı boyunca Türkiye’de emlak yatırımı yapan yabancı yatırımcıların da odağında yer aldı.

Konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların ne kadarı yabancı yatırımcılara yapıldı? Yabancı yatırımcılar gayrimenkul yatırımında hangi konut tiplerine ilgi gösterdi? Türkiye'de emlak yatırımı yapan yabancıların Aralık ayına kadar geçen 11 aylık dönemde tercih ettiği birinci el daireleri mercek altına aldık.

Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, bu yılın ilk ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 34'ü yabancı yatırımcılara yapılırken, bu rakam 2016 Kasım ayında yüzde 14'e geriledi. Yıl boyunca Temmuz ayında dikkat çeken bir düşüşe geçen yabancılara konut satışının, Ağustos ayı ile birlikte tekrar yükselişe geçtiği gözlemlendi.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre 2016 yılında yabancılara yapılan markalı konut satışlarının yüzdesel değişimleri ay ay şöyle şekillendi.



MARKALI KONUT PROJELERİNDE YABANCI YATIRIMCIYA YAPILAN SATIŞLAR 2016 AY YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDESEL ORANI Ocak %34 Şubat %30 Mart %23 Nisan %23 Mayıs %23 Haziran %24 Temmuz %18 Ağustos %25 Eylül %22 Ekim %11 Kasım %14

Yabancı yatırımcıların satın aldıkları yeni proje konutlarındaki tercih ağırlıkları da REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde konut tipi özelliklerine göre analiz edildi. Endekse göre 2016 yılı süresince yabancı yatırımcılar Ocak, Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında 3+1; Nisan, Ağustos, Eylül, Ekim, ve Kasım aylarında 1+1 konut tiplerini satın alırken, sadece Temmuz ayında 2+1 daireleri daha yüksek oranda tercih etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Kasım ayı ile ilgili Konut Satış İstatistikleri raporuna göre yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 1.773 olarak açıklanmış, yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2016'da ilk sırayı 596 konut satışıyla İstanbul almıştı.

Kaynak: Zingat