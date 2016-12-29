Yedi Mavi’de peşinat kampanyası

Marmara Denizi’nin kıyısında, Avrasya Tüneli’ne komşu Zeytinburnu sahilinde inşa edilen ‘Yedi Mavi’ projesinde yılın son kampanyası...

Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla Zeytinburnu sahilinde inşa edilen ‘Yedi Mavi', yılın son kampanyasında eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. Yüzde 5 peşinat, 120 ay 0,70 vadeyle satışa sunulan ‘Yedi Mavi'; konut, home-ofis, AVM ve apart otelden oluşan karma konseptli bir proje olarak inşa ediliyor. Yatırım değeri 3 milyar TL olan ve 848 bağımsız bölümden oluşan ‘Yedi Mavi', 63 dönümlük alanda 17 kat ve 6 blok olarak yükseliyor.

Yedi Mavi'nin sınırları içinde olduğu Zeytinburnu sahilinin yakın gelecekte değerini katlayarak artıracağına dikkat çeken Kalkavan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kalkavan, bölgedeki fiyatların şimdiden yüzde 70 artış gösterdiğini söyledi.

Yüzde 75 yeşil alan, 10 dönüme 1 blok…

Bölgenin gelişim potansiyeline dikkat çeken Kalkavan “Yedi Mavi, bulunduğu lokasyon ve proje özellikleri nedeniyle eşsiz bir yaşam sunuyor. Biz de projemizden hem yatırım hem oturum amacıyla konut sahibi olmak isteyenlere özel ödeme koşulları sunuyoruz.

Büyüklükleri ise 75 ile 400 metrekare arasında değişen 5 farklı tipte daire seçeneği bulunan projeden yüzde 5 peşinatla, 120 ay vade ve 0,70 faiz oranlarıyla konut sahibi olmak mümkün. Yüzde 75'i yeşil alana ayrılan Yedi Mavi'de her 10 dönümde 1 blok bulunuyor. Böylesine bir lokasyonda böyle bir proje yok” diye konuştu.

Nazım Kalkavan; Tarihi Yarımada' sınırlarında yer alması ve Boğaz hattına alternatif olacak sahili ile değerine değer katan ‘Yedi Mavi'nin çok önemli ulaşım akslarının kesim noktasında yer almasının da ayrı bir özellik olduğunu söyledi. Bölgenin lokasyonuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, “Zeytinburnu bölgesinin değerini artıran en önemli unsurlardan biri de Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılması oldu.

Açılışla birlikte dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Bu önemli yatırım da bölgenin değerlenmesine büyük katkı sağlayacak ve konut fiyatlarını artıran etkenlerden biri olacak” dedi.

Metrekaresi 13 bin liradan başlıyor…

Denizle iç içe bir yaşamın kapılarını aralayan ‘Yedi Mavi'nin sosyal donatıları arasında akıllı ev sistemleri, rezidans sistemleri, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, spa ve fitness salonu yer alıyor.

2 bin 600 araçlık otopark alanı elektrikli araçların da kullanımına uygun olarak tasarlanan Yedi Mavi'de deniz manzaralı ve geniş teraslı dairelerin metrekare fiyatları 13 bin ile 19 bin lira arasında değişiyor.

Şık restoran, kafe, yerli-yabancı markaların olduğu mağazalar ve sosyal aktivite merkezlerinin yer aldığı ‘Mavi Cadde' de sakinlerine tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş ve yaşam alanını bir arada sunuyor.