Kılıçdaroğlu: Demokratik sisteme yönelecek her saldırı karşısında bu büyük ruhu bulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında Samsun’dan başlayan milli mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Bu büyük başarıyı mümkün kılan ruh bugün de ülkemizde vardır. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, egemenliğin millete ait olduğu demokratik sisteme yönelecek her saldırı karşısında bu büyük ruhu bulacaktır” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

“Büyük Atatürk’ü 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenler, Samsun’dan başlayan milli mücadeleyi selamlıyor, halkımızın boyun eğmez ruhunu simgeliyordu. İmkânsız, denilen zafer bu ruhla kazanıldı. Dünyadaki bütün mazlum milletlere esin kaynağı olan bu zafer, yeni bir dönemin başlangıcı, bütün uluslar için özgürlük ve bağımsızlık rüyasının da ilham kaynağıdır. Bu büyük başarıyı mümkün kılan ruh bugün de ülkemizde vardır. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, egemenliğin millete ait olduğu demokratik sisteme yönelecek her saldırı karşısında bu büyük ruhu bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor; Cumhuriyeti kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza, şehitlerimiz, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum.”