15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler sömestr tatiline ne zaman çıkacak?

Tatil özlemi artan öğrenciler ve seyehat planı yapan veliler 15 tatilin ne zaman başlayacağini merak ediyor. Peki öğrencilerin tatil hasreti ne zaman bitecek, ilk dönem karneler ne zaman verilecek? İşte 15 tatil hakkında merak edilenler...

Tatil özlemi artan öğrenciler ve seyehat planı yapan veliler 15 tatilin ne zaman başlayacağini merak ediyor. Peki öğrencilerin tatil hasreti ne zaman bitecek, ilk dönem karneler ne zaman verilecek? İşte 15 tatil hakkında merak edilenler...

15 tatil ne zaman başlayacak, ilk dönem ne zaman sonlanacak ve öğrenciler karnelerine kavuşacak? Öğrenciler bu soruların cevabını merak ederken, ilk dönemin sonu da yaklaştı. İşte tatilin ne zaman başlayacağına ve ne zaman sonlanacağına dair detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN?

19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2016 günü sonlanacak, ikinci dönem ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak, öğrenciler bu sene sömestrda 16 gün tatil yapacaklar.

E-OKUL KARNE SORGULAMA

Karnelerin dağıtılmasına çok az zaman kaldı, veliler karne notları karnelerin okullarda dağıtımından önce e-okul sistemindeki e-karne bölümü ile de öğrenilebilir. Veliler de karne notlarını kontrol edebilrler. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak e-karne bölümüne erişebilirsiniz. İlgili sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın modern ve çağdaş eğitim standartlarını yakalayabilmek amacı ile geliştirmiş olduğu yeni nesil teknoloji tabanlı eğitim sistemleri ile eğitimde çok daha teknolojik hizmetler sunulabiliyor. Eğitim ve teknolojiyi bir araya getirmeyi amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı’ nın yaptığı yeni projeler kapsamında her öğrenciye bir tablet bilgisayar dağıtımı yapılan Fatih Projesi ve Akıllı Tahta Projesi gibi geniş kapsamlı projelerin dışında 2007 Ocak ayından bu yana E-Okul sistemi ile de veli ve öğretmenlere hizmet veriyor. E-Okul veli bilgilendirme sistemi ve yönetim bilgi sistemi olarak iki bölümden oluşan E-Okul sistemi ile öğrenci, veli, öğretmen ve idareci arasındaki eğitim ilişkisinin daha da kuvvetli hale getirilebilmesi ve güncel kalması amaçlanıyor.