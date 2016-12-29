İki kişinin boğulduğu Mersin’de yüzme keyfi

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan selde iki kişi yaşamını yitirdi. Bazı vatandaşlar ise seli eğlenceye dönüştürerek ilginç görüntüler oluşturdu. Suyla dolan Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzdü.

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan selde iki kişi yaşamını yitirdi. Bazı vatandaşlar ise seli eğlenceye dönüştürerek ilginç görüntüler oluşturdu. Suyla dolan Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzdü.

Ssağanak yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle yollar tamamen sulara gömülürken, yollarda onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı. Kentte halen birçok yerde sular çekilmezken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Selde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, kentin birçok yerinde çalışmalar devam ediyor.

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Bazı vatandaşlar ise sel felaketini eğlenceye çevirdi. Suyla ağzına kadar dolu olan ‘Tulumba Battı Çıktı’da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzerek ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kimseye aldırış etmeyen vatandaş, bir süre yüzdü. İHA