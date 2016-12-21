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20 kilometre yol gitti, kimse farketmedi

Bursa’da soğuktan üşüyen yavru kedi, araba motoruna sığınarak kilometrelerce dolaştı.
11:0821 Aralık 2016
Gündem
20 kilometre yol gitti, kimse farketmedi
Bursa’da soğuktan üşüyen yavru kedi, araba motoruna sığınarak kilometrelerce dolaştı.

Ersel Çoban'a ait otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, yaklaşık 20 kilometre yolculuk yaptı. Atatürk Caddesi’ndeki bir işyerinde gece vardiyasında çalışan Çoban, Özlüce'deki evine girmek için yola çıktı.
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Evine yakın bir benzin istasyonunda lastiğine hava basmak için aracından inen Çoban, yavru kedinin tüylerinin aradan çıkmış olduğunu gördü. Çoban, hemen kaputu açıp kediyi olduğu yerden çıkardı. Korkarak kaçan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ersel Çoban, “Artık havalar soğudu. İyi ki erken fark ettim, kayışın oraya inmemiş. Bundan sonra daha dikkatli olacağım” dedi. İHA

Son güncelleme: 11:1121.12.2016
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