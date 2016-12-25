Babasının 16 yıllık şoförünü öldürdü!

İstanbul'da, 48 yaşındaki Burhanettin Tarkan Y., babasının 16 yıllık şoförünü bıçaklayarak öldürdü. Beykoz'daki villada yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli, Sarıyer'de yakalandı.

Olay önceki akşam Beykoz Göksu Seda Çıkmazı’ndaki bir villanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İşadamı Sabri Y.’nin şoförü Nihat Bulca, bir arkadaşı ile zenginler ve Suriyeli çocuklar hakkında konuşuyordu. Burhanettin Tarkan Y., garajdan aracını almak isterken konuşmaya şahit oldu. Bulca ile arkadaşının konuşmasına dahil olan 48 yaşındaki Burhanettin Tarkan Y., babasının 16 yıllık şoförü ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, ikili arasındaki şiddetlenince, Burhanettin Tarkan Y., Nihat Bulca’yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı şoför hemen hastaneye götürülürken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin peşine düşerken, Nihat Bulca, dün sabah yaşamını yitirdi. Olay cinayete dönüşünce, Asayiş Şube Müdürlüğü konuyu devraldı. Cinayet Masası dedektifleri şüpheliyi yakalamak için araştırma yaptı. Burhanettin Tarkan Y.’nin Sarıyer’de saklandığı belirlendi. Şüpheli akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen saldırganın sorgu işlemine başlandığı öğrenildi. Nihat Bulca’nın cenazesinin ise bugün Beykoz’da toprağa verileceği belirtildi.

“GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ”

Nihat Bulca’nın cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almaya gelen kayınçosu Mehmet Arı, işadamı S.Y’nin oğlu T.Y ile şoför Nihat Bulca’nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da, benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi.