2016’da hayatını kaybeden ünlüler

Bolca kriz ve felaketin yaşandığı 2016 yılı sanat, spor ve siyasetin çok önemli isimlerini de kaybettiğimiz bir yıl oldu.

Bu yıl içinde kaybettiğimiz efsane isimlerden bazıları:

David Bowie – 8 Ocak 1947 – 10 Ocak 2016

David Bowie; İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, aktör, dansçı ve prodüktör. 1969 yılında Space Oddity albümü ile Britanya listelerine 5 numaradan sürpriz bir giriş yaptı. Model Iman ile evli olan David Bowie sayısız albüm yaptı ve birçok şarkıcıya ilham kaynağı oldu. Gözlerinin birbirinden farklı iki renkte olması bazı kitleler tarafından hayranlık kazanmıştı. 1962 yılında bir arkadaşı ile girdiği kavgada gözünden yaralanmış, geçirdiği bir dizi operasyon sonucu üst göz kapağı ve irisi diğerinden farklı bir görünüme sahip olmuştu. Tarihte en önemli sanatçılardan biri olarak gösterilen Bowie, bu güne kadar Lady Gaga, George Michael, Madonna gibi sayısız yıldıza ilham kaynağı oldu. Birçok önemli albüm ve şarkıya imza atan ve 1,5 yıl kanserle savaşan Bowie 10 Ocak 2016 tarihinde, son albümü olan Blackstar’ı çıkarttıktan ve 69. doğum gününden iki gün sonra hayatını kaybetti.

Umberto Eco – 5 Ocak 1932 – 19 Şubat 2016

İtalyan bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür. Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarındandır. Eco’nun çalışmaları 1960’ların ortasından itibaren avantgarde yapıtlara, kitle kültürüne yönelmiştir. Son dönemlerde ise, güncel olay ve olguları da ele alan çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar arasında edebiyat eleştirileri, tarih ve iletişim yazıları önemli bir yer tutmaktadır. Eco özellikle tarih bilgisiyle süslediği eserlerinde tam bir ustalık gösterir. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair 19 Şubat 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Umberto Eco ölmeden önce bir arkadaşına söylediği vasiyetinde “Ölümümden sonra 10 yıl boyunca benim adımı kullanarak etkinlikler düzenlemeyin” şeklinde bir istekte bulunmuştur.

Harper Lee – 28 Nisan 1926 – 19 Şubat 2016

Birkaç kısa hikâye yazan Lee, 1960 yılında ünlü Bülbülü Öldürmek romanını yazdı. Yazarın tek romanı olan bu eser çok başarılı bulundu, büyük başarı kazandı ve filme çekildi. Ancak Harper Lee bir daha roman yazmadı. Fakat 3 Şubat 2015 tarihinde yaptığı açıklamayla, Go Set a Watchman adlı yeni romanının 14 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanacağını duyurdu. Bülbülü Öldürmek kitabının devamı niteliğindeki roman, ilk romanın 20 yıl sonrasında yine Alabama eyaletinde geçmekteydi ve ilk eserdeki küçük çocuğu büyüdükten sonra, siyahların verdiği mücadeleye verdiği destek etrafında gelişen bir örgüye sahipti. “Bülbülü Öldürmek” ilk yayımlandığında satış rekorları kırdı ve yazarını kısa sürede üne kavuşturdu. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü kazandı, bir yıl sonra Gregory Peck’in başrolünü oynadığı bir filmde beyazperdeye aktarıldığında da Oscar aldı. Bu romanın böylesine büyük başarı sağlamasının nedeni, olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiydi.

Atilla Özdemiroğlu – 5 Ocak 1943 – 20 Nisan 2016

Genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. Çeşitli müzik aletlerini çocuk yaştayken çalmayı öğrendi ve okulda müzik etkinliklerine katıldı. 1966 yılında Durul Gence 5 orkestrasına girdi ve bundan sonra çeşitli orkestralarda görev aldı. Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza attı. Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerle çalıştı. Film müzikleri de yapan sanatçı, yedi adet Altın Portakal Ödülü’nün sahibidir. Uzun zaman boyunca akciğer kanseri ile mücadele eden sanatçı, 20 Nisan 2016’da 73 yaşında düşüp bel kemiğinin kırılması nedeniyle alındığı ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Prince – 7 Haziran 1958 – 21 Nisan 2016

Prince, ABD’li şarkıcı ve söz yazarıdır. Sanatçı bununla beraber Amerika’nın pop ikonları arasında yer almaktadır. “Little Red Corvette”, “Let’s Go Crazy” ve “When Doves Cry” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Prince, kariyerinin ilk adımlarını 1970’lerin sonunda attı. Ancak 1980’ler, Prince’in dünyaya damgasını vurarak ikon haline gelmesini sağlayan yıllar oldu. Ünlü şarkıcı “Purple Rain”, “Sign O’ The Times” gibi çok sayıda single’la sevenlerinin gönlünde taht kurdu. “Purple Rain”, ABD’de yaklaşık 13 milyon adet sattı. Prince ayrıca söz yazarı, enstrümanist ve aranjör kimliğiyle kariyeri boyunca dünya genelinde 100 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Prince bugüne kadar 30’dan fazla albüm kaydetti. Son albümünü “HITnRUN Phase Two”yu Aralık 2015’te çıkaran Prince, geçen haftaya kadar turnedeydi. Prince, Rolling Stone dergisinin düzenlediği “Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı” listesinde, 28’inci sırada yer almıştı. 21 Nisan 2016’da evinde ölü bulundu. Ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaç olduğu belirtildi.

Oya Aydoğan- 10 Şubat 1957 – 15 Mayıs 2016

Sinemaya 1972 yılında ‘Kabadayılar Kralı’ filmi ile başladı. 80’li yıllarda şarkıcılık da yapan Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla katıldığı bir güzellik yarışmasına katıldı. 1976 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması’nda birinci oldu. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi sanatçılarla filmler çevirdi. 2011’de Beyaz TV’de yayınlanan ‘Şekerli Kahve’ isimli programda sunuculuk yaptı. Sanatçı, aort damarı yırtılması tanısı ile kaldırıldığı hastanede 15 Mayıs’ta yaşamını kaybetti.

Muhammed Ali – 17 Ocak 1942 – 3 Haziran 2016

Boks kariyerini sonlandırmasının ardından Parkinson hastalığına yakalanan ve asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan efsanevi boksör, 1964’te İslam dinini seçerek Muhammed Ali adını almıştı. 1964, 1974, 1978 yıllarında olmak üzere dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez alan Muhammed Ali, bu ünvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56’sından galibiyetle ayrılan Ali, profesyonel boksa geçmeden önce 18 yaşında katıldığı 1960 Roma Olimpiyatları’nda hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Yaşar Nuri Öztürk – 5 Şubat 1951 – 22 Haziran 2016

Dokuz yaşında hâfız olan Öztürk, ilk eğitimini babasından Kur’an okuyarak aldı. On yıllık klasik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamlayan Öztürk, on iki yıl boyunca vaizlik ve imamlık yaptı. 1980 yılında üniversiteye dönüp “İslam Felsefesi” konulu doktorasını tamamlayan Öztürk, 1986 senesinde bu dalda doçent oldu. 1978 ve 1982 yılında “Türkiye Milli Kültür Vakfı” ödülü kazanan Öztürk’ün, Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasıyla, 1993 senesinde kurucu dekan olarak atandı. Yaşar Nuri Öztürk, 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Daha sonra istifa eden Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni (HYP) kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdü. 19 Ekim 2009 tarihinde ise genel başkanlıktan istifa ederek siyasi hayatını sonlandırdı.

Asım Can Gündüz – 15 Ağustos 1955 – 24 Haziran 2016

Gündüz, uzun yıllar yaşadığı ABD’den Türkiye’ye 1980’li yılların sonunda döndü ve grubu Ambülans ile 21 Ekim 1981’de TRT’de bestelediği 4 İngilizce sözlü şarkıyı çaldı. Ambülans grubu ile 1980’li yıllarda çalmaya devam etti. 1984 yılında Milliyet gazetesinin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’nın konuk sanatçılarından biri olup, Türkiye’yi dolaştı. 1989 yılı Ekim ve Kasım aylarında ilk albümü “Anasının Gözü / Cin Gibi”yi kaydetti. Ancak albümdeki parçalardan bazılarının sözlerinin argo kelimeler içermesi gerekçesi ile albümün satışı 1990’da yasaklandı ve bu durum sanatçı tarafından protesto edildi. Albümündeki “Turkish Girls” isimli şarkı aynı yıl BFBS Radio’da “ayın en iyi yabancı şarkısı” seçildi. Asım Can Gündüz, sonraki yıllarda radyo ve TV programları yaptı. 1998 yılında “Bir Sevgi Eseri” ismini taşıyan cover parçalara Türkçe sözler yazarak bir albüm çıkardı. “Romantik Blues” olarak tanıttığı bu albümde Gary Moore, Eric Clapton ve George Michael gibi sevilen sanatçıların şarkılarını, sanatçılarla bire bir görüşerek telif ödemeleri yaparak, bu yorumladı. Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle eşi tarafından hastaneye kaldırıldı, hastanede tüm çabalara rağmen, 24 Haziran 2016’da hayatını kaybetti.

Turgay Şeren – 15 Mayıs 1932 – 6 Temmuz 2016

Türk futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu ve 2. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Kaleci pozisyonunda görev alan oyuncu, futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray’da geçirdi. 369’u lig olmak üzere 405 resmî maça çıktı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, resmî maçlar göz önüne alındığında kulüp tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olan Şeren, sonralarını bu unvanını farklı oyunculara kaptırdı. 1951’de Berlin’de Batı Almanya’ya karşı yapılan ve Türkiye’nin 1-2 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar neticesinde “Berlin Panteri” lakabı ile anılmaya başladı. A millî takım formasıyla 46 maçta görev aldı. Türkiye A millî takımı formasıyla 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Şeren, bu alanda birinci konumdadır. Futbolculuğu bırakmasının ardından teknik direktörlük ve futbol yazarlığı kariyerine başladı. Bir dönem ise televizyonda yayınlanan futbol programlarında yorumculuk yaptı. Şeren, 7 Temmuz 2016’da İstanbul’da hayatını kaybetti.

Tarık Akan – 13 Aralık 1949 – 16 Eylül 2016

1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci oldu. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlayan Akan, bir anda Yeşilçam’ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline geldi. 1970’li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren sanatçı; boyu, giyinişi ve saç stili ile 70’li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam’ın büyük jönleri arasına adını yazdırdı. Yeşilçam’ın “cici çocuğu” olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten’in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70’li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başladı, Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağladı. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney’in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurdu. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film oldu ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday oldu. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam’ın klasikleri arasında yer aldı. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.

Pete Burns – 5 Ağustos 1959 – 23 Ekim 2016

İngiliz şarkıcı-şarkı yazarı. 1980 yılında kurarak solistliğini ve şarkı yazarlığını üstlendiği Dead or Alive adlı pop grubuyla 1985 yılında yayınladığı “You Spin Me Round (Like a Record)” adını taşıyan tekliyle başarı yakalayan Burns, ilerleyen yıllarda ise Britanya medyasında yer aldığı reality şovlarla ve geçirdiği estetik ameliyatlarla adından söz ettirdi. 23 Ekim 2016 tarihinde çoklu cerrahi işlemler ve ilaç kullanımına bağlı sebeplerle kanında oluşan pıhtılaşma nedeniyle kalbi durarak yaşamını yitirdi.

Leonard Cohen – 21 Eylül 1934 – 7 Kasım 2016

Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen. İlk şiir kitabını Montreal’de 1956’da, ilk romanını ise 1963’te yayımlayan Cohen’in erken dönem şarkıları müzikal olarak Avrupa pop müziğine dayanır ve çoğunluğu 1967 yılında çıkan Songs of Leonard Cohen albümünde yer alır. 70’lerde pop, kabare ve dünya müziği üzerine çalışmalar yapan Cohen’in, 80’lerden itibaren tipik olarak bas bariton tonda söylediği şarkılarına kadın vokalistler ve elektronik bireştiriciler eşlik etmiş, çalışmalarında genellikle din, yalnızlık, cinsellik ve kişiler arası karışık ilişkileri konu edinmiştir. Yine Cohen’in şarkıları ve şiirleri pek çok başka şarkıcı ve şarkı yazarını etkiledi. Eserleri binden fazla başka sanatçılarca yorumlandı ve kaydedildi. “Canadian Music Hall of Fame” ve “Canadian Songwriters Hall of Fame”e kabul edilen Cohen, ayrıca ülkenin en büyük sivil şeref madalyası olan “Companion of the Order of Canada” ile ödüllendirildi. 10 Mart 2008’de Lou Reed’in yaptığı bir konuşma sonrası “Rock and Roll Hall of Fame”e kabul edilen Cohen böylece en güçlü ve etkileyici şarkı yazarları arasındaki yerini belgeledi. Efsanevi müzisyen ve şair Leonard Cohen, 14. stüdyo albümü You Want It Darker’ı ölmeden 1 ay çıkarmıştı.

Erdal Tosun – 9 Nisan 1963 – 30 Kasım 2016

Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun’un oğludur. Kardeşi Gürdal Tosun da kendisi ve babası gibi bir oyuncuydu. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nden mezun oldu. 1982 yılında Mine adlı filmle sinemaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra Özel Tiyatro’yu kurdu. Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Ayrıca Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden ayrılıp BKM oyuncuları arasına katıldı. Bunların yanında çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. Bunlardan biri olan Rina’da canlandırdığı “Memo” karakteriyle söylediği “Hayallerimizi satmadık ya” repliğiyle tanınır. 30 Kasım 2016 tarihinde Sarıyer Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

George Micheal – 25 Haziran 1963 – 25 Aralık 2016

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilir, aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biridir. Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca “Last Christmas”, “Faith”, “Freedom”, “Jesus to a Child”, “Father Figure”, “Kissing a Fool” ve dünya çapında yedi milyon satan “Careless Whisper” gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştır. Albümlerinden ikisi “Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm” isimli kitapta yer almıştır. Michael’in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere’de bir numaraya kadar yükselmiştir ve tüm şarkıları Top 40’da yer almıştır. George Michael hem ABD hem de İngiltere tarihinde en çok bir numara şarkı hiti olmuş müzisyenler arasındadır.

Carrie Fisher – 21 Ekim 1956 – 27 Aralık 2016

ABD’li aktris, senarist ve yazar Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds’un kızıdır. Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo’da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. Ardından 1977 yılında George Lucas’ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars’ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi’da ve The Force Awakens’da Prenses Leia karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu. Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis’in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-“Blues Brothers” filminde oynadı. 1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı. 1990’da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid’ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı. 23 Aralık 2016’da Londra’dan Los Angeles’a yolculuk yaptığı uçuşta ciddi bir kalp krizi geçiren Fisher, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.