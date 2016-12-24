2017 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Diyanetten ilk defa kayıt olacaklara çok önemli uyarı!

2017 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Diyanet tarafından yapılan duyuru ile ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının ve daha önce kayıt için başvurmuş olanların hangi tarihlerde nasıl başvuru yapmaları detayları ile anlatıldı. 2017 Hac kayıt tarihleri ve gereken belgeler, kayıt esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar haberimizde.

2017 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Diyanet tarafından yapılan duyuru ile ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının ve daha önce kayıt için başvurmuş olanların hangi tarihlerde nasıl başvuru yapmaları detayları ile anlatıldı. 2017 Hac kayıt tarihleri ve gereken belgeler, kayıt esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar haberimizde.

2017 Hac müracaatları ne zaman başlıyor? Diyanet tarafından 2017 yılı Hac müracaatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, önümüzdeki sene hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracakları belirtilerek, ön kayıt işlemlerinin 28 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek. Vatandaşların iletişim bilgilerini ise girmeleri gerekiyor. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabilecekler.

2017 Hac kayıtları İçin Gereken Belgeler – Yapılması Gerekenler

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hac farizesini yerine getirmek için daha önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıt yenileme işlemleri ise 9 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Diyanet tarafından yapılan duyuruda, 2017 yılında Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacağını ve bu yüzden adayların kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihler arasında bizzat yapmaları gerektiği belirtildiKayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek. Vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşların “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabilecekler. 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecek.