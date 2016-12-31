Yeni yılınız kutlu olsun! İşte en güzel, sevimli yeni yıl mesajları 2017…

2017'nin mutluluklar getirmesi dileğiyle işte en güzel ve hoş yeni yıl mesajları... Bu yılbaşı sevdiklerinizi ihmal etmeyin yakınlarınıza, tanıdıklarınıza yeni mesajları gönderin. İşte herkesle paylaşabileceğiniz farklı farklı yeni mesajları...

2017'nin mutluluklar getirmesi dileğiyle işte en güzel ve hoş yeni yıl mesajları... Bu yılbaşı sevdiklerinizi ihmal etmeyin yakınlarınıza, tanıdıklarınıza yeni mesajları gönderin. İşte herkesle paylaşabileceğiniz farklı farklı yeni mesajları...

Acılarıyla, sevinçleriyle bir yılın daha sonuna geldik. 2016 gerek Türkiye, gerekse de tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Öyle ki 2016’nın bir an önce bitmesi ve yeni yılın başlaması sabırsızlıkla beklendi. 2017 yeni yılın herkese mutluluklar getirmesi dileğiyle akrabalarınız, yakınlarınız, sevgiliniz, eşiniz, sevdiğimiz ve değer verdiğiniz herkesle paylaşabileceğiniz farklı farklı yeni yıl mesajları derledik. İşte sevdikleriniz ve yakınlarınızla SMS, Whatsapp, Facebook ve Twiter ile paylaşabileceğiniz yeni yıl mesajları…

2017 YENİ YIL MESAJLARI

– Hayatını değiştirmekse niyetin kendine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yılda başarıların ve mutlulukların kapıları sana açılsın. Nice senelere…

– Nerede yaşam varsa orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Yeni yılını kutlar, mutlu yıllar dilerim.

– Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi ve dostlarınızı daha da mutlu etmesi dileğiyle.Nice mutlu, esenlikli yıllara…

– Geçmiş yıl ümitlerini soldurmasın, umudunu tükenmesin… Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar!- 2017 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. İyi yıllar dileğiyle.

– Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ama umudunuzu kaybederseniz işte o zaman her şey bitmiş demektir. 2017 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle… Nice yıllara…

– Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle…

– 2017 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle nice mutlu yarınlara…

– Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişi… Yeni yıl bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…- En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

– 2017 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

– Hayal etmek başarının ilk adımıdır. 2017 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

– Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.- Her yeni yıl yeni umutlarla gelir. 2017 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

– Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu yıllar!

– 2017 yılı öyle bir yıl olsun ki 2016 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.

YENİ YIL DA MESAJ YOĞUNLUĞUNA DİKKAT!

Yılbaşı kutlamaları yapılırken sevdiklerinize yollayacağınız yeni yıl mesajlarını son dakikaya bırakmayın. Gece yarısı şebekelerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yeni yıl tebrik mesajlarınız gecikebilir.