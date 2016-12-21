21 Aralık'ta kar nedeniyle tatil olan iller ve okullar MEB tarafından duyuruldu. Yurdu etkisi altına alan ve yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçelerdeki okullarda bugün için eğitime ara verildi. İşte 21 Aralık'ta tatil olan iller...

21 Aralık tatil olan iller: MEB, bugün kar tatili olan yerleri açıkladı!

21 Aralık'ta kar nedeniyle tatil olan iller ve okullar MEB tarafından duyuruldu. Yurdu etkisi altına alan ve yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçelerdeki okullarda bugün için eğitime ara verildi. İşte 21 Aralık'ta tatil olan iller...

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından 21 Aralık’ta tatil olan illeri açıkladı. Yoğun kar yağışı yurdun birçok yerinde yaşamı olumsuz etkilerken bu illerde ve ilçelerde yaşayan veliler ve öğrenciler, MEB tarafından gelecek tatil açıklamasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı; kar, soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve ilçeleri tek tek açıkladı. İşte 21 Aralık’ta tatil olan iller, yerleşim birimleri…

21 ARALIK’TA TATİL OLAN İLLER

Kahramanmaraş’ta yoğun kar nedeniyle Akkurt, Pazarcık, Ekinözü, Türkoğlu, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçesindeki taşımalı okullar ile bu ilçelerin yüksek kesimlerindeki okullar,

Sinop’ta kar yağışı nedeniyle Boyabat ilçesindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar,

Düzce’de kar yağışı nedeniyle Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde tüm okullar,

Kilis’te yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar,

Gaziantep’te etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar,

Çorum’da kar yağışı nedeniyle Osmancık ilçesindeki tüm okullarda ve Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı etitğim kapsamındaki öğrencileri için, Kargı ilçesinde de taşımalı etitim kapsamındaki öğrenciler için,

Kastamonu kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar,

Karabük’te kar yağışının yarattıığı olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

Bartın’da kar, soğuk ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği MEB tarafından duyuruldu.