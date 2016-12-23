22 Aralık 2016 Süper Loto sonuçları: 479. haftada Süper Loto 6 milyon lira devir etti!

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Süper Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilecek şanslı kişiyi 8 milyon liralık ikramiye bekliyor. İşte 22 Aralık 2016 tarihli Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları ...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Süper Loto'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde altı bilecek şanslı kişiyi 8 milyon liralık ikramiye bekliyor. İşte 22 Aralık 2016 tarihli Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları ...

Süper Loto çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto’nun 479. hafta çekilişi dün akşam canlı yayınla yapıldı. Son üç haftadır devir eden ve geçen hafta 4.2 milyon lirayı bu haftaki çekilişe aktarılan Süper Loto’da heyecan ve katılım büyüktü. Fakat 22 Aralık 2016 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca önümüzdeki haftaya yaklaşık 6 milyon lira devir etti. Gelecek hafta Süper Loto ikramiyenin 8 milyon lirayı bulması bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 ARALIK 2016

Süper Loto’da 479. haftanın kazandıran numaraları; 19, 25, 41, 48, 51, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto 22 Aralık çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 760 bin 560 lira beşer kuruş ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto’da kazanılan diğer ikramiye miktarlarının dağılımı şöyle; 5 bilen 34 kişi 14 bin 31 lira doksanar kuruş, 4 bilen 2 bin 491 kişi 205 lira ellişer kuruş, 3 bilen 53 bin 169 kişi ise 16 lira altmış beşer kuruş ikramiye kazandılar.



