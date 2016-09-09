51 ünlü FETÖ üyesine şok! Mal varlıklarına el konuldu

Fetö/PDY’ye finansal destek sağladıkları için Ankara’nın en büyük inşaatçısı Ömer Akgül’ün de aralarında bulunduğu 51 işadamı, avukat, yargı mensubunun mal varlığına el kondu.

Fetö/PDY’ye finansal destek sağladıkları için Ankara’nın en büyük inşaatçısı Ömer Akgül’ün de aralarında bulunduğu 51 işadamı, avukat, yargı mensubunun mal varlığına el kondu.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, 51 şüphelinin mal varlıklarına tedbir kararı verdi. Listede, Ankara'nın birçok AVM ve iş merkezinin sahipleri bulunuyor.

İŞTE TEDBİR KONULAN 52 İSİM

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre mal varlığına el konulan 52 isim şunlar:

“Muhammet Ramazan Yiğitoğlu, İsmet Aksoy, Çetin Hakkı Şaşmaz, Bülent Sırtaş, Süleyman Savat, Mutlu Şahin, Melih Nurol, Suat Keskin, Namık Delibaş, Mehmet Ali Başdurak, Yunus Uyanık, Erol Oral, Murat Alkar, Yusuf Yıldırım, Şenol Kervanoğlu, Züyebir Kaya, Kamil Demirkapı, Ayhan Demiray, Veysel Çetinkaya, Mehmet Emin Kortak, Aydın Ateş, İbrahim Özdemir, Mehmet Kara, Efsun Önal, Bülent Çiçekli, Altay Utkan, Süleyman Serkan Hasırcıoğlu, Şaban Aksöyek, Hamdi Akın İpek, Bahadır Öztürk, İsmail Kökbulut, Ali Serdar Hasırcıoğlu, Ayhan Yurttaş, Hüseyin Erdem, Mehmet Rasim Kuseyri, Selim Elmasoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ali Fuat Bilkan, Şaban Yörüklü, Ahmet Ertürk, Salih Yaylacı, Cafer Tekin İpek, H.Bülent Olcay, Erkan Ertosun, Rahmi Bıyık, Ömer Akgül, Yusuf Sarıca, Mehmet Katırcı, Mahir Köseler ve Abdülkadir Şengün.”

AYNI GÜN YANGIN ÇIKTI

3.Sulh Ceza Hakimliği kararı verdiği gün Çukurambar'da bulunan Ambrosia İş Merkezi'nde ‘şüpheli' bir yangın çıktı. Çünkü bu iş merkezi mal varlığına el konan ve yurt dışında kaçak olan Ömer Akgül tarafından yapıldı. Akgül ve yine listede yer alan Yusuf Sarıca'nın ofisleri de bu iş merkezinde bulunuyor.

AVM SAHİBİ

Mal varlığa el konan Mehmet Katırcı, Kayserili ünlü bir işadamı. Kentpark AVM'nin büyük ortağı ve tekstilci. Mehmet Katırcı aynı zamanda Bank Asya'nın küçük ortaklarından. İncek'te bulunan 36 katlı Uptown projesi de Katırcı ailesine ait.

ANKARA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Listenin en kritik ismi Ömer Akgül. İş dünyasına ayakkabıcı olarak giren Akgül, Ankara'nın en büyük inşaatçısı oldu. Çukurambar'daki birçok projeyi o yaptı. Protokol İş Merkezi, Koç Kuleleri, Arma Kule’nin de aralarında bulunduğu onlarca projeyi hayata geçirdi. 17-25 Aralık'tan sonra yurt dışına kaçtığı biliniyor.

WEST GATE-ARCADİUM

Eskişehir Yolu üzerindeki en büyük proje olan West Gate'in sahibi Rahmi Bıyık'ın da mallarına el kondu. 33 katlı 3 ayrı blok halinde yapılan projede 707 daire bulunuyor ve bu haliyle Ankara'nın en büyük rezidans projesi.

İMARCI ERTÜRK!

AKP Yenimahalle Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Ertürk de listede. Aslında Emniyet istihbarat kökenli olan Ertürk, daha sonra belediyeci oldu. ABB'de kurduğu ilişkilerle Fetöcü müteahhitlerin imar işlerini çözen kişi oldu. Ertürk, ATO Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Ertürk'ün de yeğeni.

BAŞGİMPA'NIN SAHİBİ

Bolu ve Ankara'daki Başgimpa Marketler zincirinin sahibi Mehmet Ali Başdurak'ın da mallarına el kondu. Zaman'ın kurucusu Alaaddin Kaya'nın oğlu Zübeyir Kaya, Alkar Beton'un sahibi Murat Alkar, Gestaş İnşaat'ın sahibi Aydın Ateş de listede.

AKIN İPEK VE OĞLU

Kapatılan Kanatürk, Bugün ve Koza-İpek şirketlerinin sahibi Hamdi Akın İpek ve oğlu Cafer Tekin İpek'in de mal varlığına el kondu. Yine İpek Üniversitesi rektörü Ali Fuat Birkan ve şirketlerin Genel Müdürü Hasan Basri Sertcan da listede yer alıyor.

AKP'Lİ VEKİLİN ENİŞTESİ

Malvarlığına el konan Suat Keskin, AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın eniştesi. Keskin, AKP'li Arslan'ın kız kardeşi Fatma Betül ile evli. Suat Keskin bir dönem Zebrano Mobilya'nın ortakları arasında yer aldı.