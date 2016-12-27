7 gündür kayıp olan genç kız…

Samsun'da 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki M.S. adlı kız, polisin baskın yaptığı evde bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay İlkadım İlçesi’nde 7 gün önce meydana geldi. İddiaya göre M.S. adlı genç kız, inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışmaya başladı. Bir hafta önce işe gitmek için evden ayrılan M.S.’nin geç saatlere kadar eve dönmemesi ve telefona da cevap vermemesi üzerine aile endişelenmeye başladı. Aile bir gün sonra çatıştığı işyerine gittiğinde çocuklarıyla karşılaştı. M.S. babasına “Senden özür dilerim evimize akşam geleceğim” diyerek babasının yanından ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine baba R.S polise giderek olayı anlatıp kayıp başvurusunda bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmanın ardından genç kızın İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi’nde oturan S.Ç. adlı kişi birlikte kaldığını belirleyip eve baskın yaptı. Daha önce Oktay isimli bir kişiyle beraber olduğunu söyleyen M.S. onun yanından ayrıldıktan sonra bugün S.Ç.’nin evine geldiğini söyledi. Cinayet masası ekipleri yaşı küçük olan M.S.’yi Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. S.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA