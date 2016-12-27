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7 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 1'i asteğmen, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
19:5127 Aralık 2016
Gündem
7 ilde FETÖ operasyonu
Aksaray merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 1'i asteğmen, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen 1’i asteğmen 11’i polis memuru olmak üzere 12 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis, Aksaray merkezli Muş, Cizre, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Hatay’da haklarında yakalama kararı çıkan 1 asteğmen ve 11 polis memuruna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Gerçekleştirilen operasyonda 5’i Aksaray’da olmak üzere toplam 10 polis ve bir asteğmen gözaltına alınırken, 1 polis memurunun firari olarak arandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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