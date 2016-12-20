A2 TV frekans ayarı: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanallarda? (A2 TV CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı, futbolseverler ekran başında günün maçlarının hangileri olacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı kounsunu merak ediyor. ZTK Kupa maçlarının bir kısmı A2 TV’de yayınlanacak, A2 TV’de yayınlanan maçlar nasıl izlenecek? A2 TV frekans ayarları uydu üzerinden ve diğer platformlardan nasıl yapılacak?
A2 TV FREKANS AYARLARI
A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler;
– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Teledünya’da 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusunda,
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
12.00 Yeni Amasyaspor – Sivasspor
14.00 Kasımpaşa – İnegölspor
16.00 Elazığspor – Anagold 24Erzincanspor
18.00 Medipol Başakşehir – Göztepe
20.00 Boluspor – Beşiktaş
A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?