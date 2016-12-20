A2 TV frekans ayarı: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanallarda? (A2 TV CANLI İZLE)

A2 TV nasıl izlenir? A2 TV frekans ayarı ve canlı izleme ayrıntıları haberimizde, A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınladıı için birçok futbolsever tarafından izlenmeye çalışıyor. A2 TV frekansının nasıl ayarlanacağı ve A2 TV'nin nasıl canlı izleneciğine dair ayrıntılar haberimizde...

A2 TV nasıl izlenir? A2 TV frekans ayarı ve canlı izleme ayrıntıları haberimizde, A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınladıı için birçok futbolsever tarafından izlenmeye çalışıyor. A2 TV frekansının nasıl ayarlanacağı ve A2 TV'nin nasıl canlı izleneciğine dair ayrıntılar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı, futbolseverler ekran başında günün maçlarının hangileri olacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı kounsunu merak ediyor. ZTK Kupa maçlarının bir kısmı A2 TV’de yayınlanacak, A2 TV’de yayınlanan maçlar nasıl izlenecek? A2 TV frekans ayarları uydu üzerinden ve diğer platformlardan nasıl yapılacak?

A2 TV FREKANS AYARLARI

A2 TV’yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV’yi izleyeceği platformları bulabilirler;

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ-TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NASIL İZLENECEK?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

12.00 Yeni Amasyaspor – Sivasspor

14.00 Kasımpaşa – İnegölspor

16.00 Elazığspor – Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir – Göztepe

20.00 Boluspor – Beşiktaş

A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

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