Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şık'ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şık'ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savcının tutuklanması talep ettiği Gazeteci Ahmet Şık, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulandı. Mahkeme, sorgu işlemi yaklaşık iki saat süren Şık’ın “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI…

Mahkeme kararında, şüpheli bir gazeteci ise de basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin sınırları olup 5187 sayılı Basın Kanun’nun 11. maddesinde cezai sorumluluğunun düzenlendiği, şüphelinin paylaşım ve yazılarının hem basılı eserler yoluyla, hem de internet ortamında yapmış olduğu belirtildi.

“İKİ ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALARI…”

Kararda, “Şüphelinin PKK ve FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’nün propagandası niteliğindeki açıklamalarının, iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği” ifadelerine yer verildi.

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“SAVUNMASINDA DEVLETİ SUÇLAYICI AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ”

“Şüphelinin savunmasında devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği” de belirtilen kararda, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu, atılı suç, öngörülen ceza miktarı, suçun basın yoluyla işlenmiş bulunması, şüphelinin herhangi bir pişmanlık göstermeyip sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması” dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

GAZETECİ AHMET ŞIK’IN TUTUKLANMASINA TEPKİLER

Gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay, “Ahmet Şık gazetecidir. Savcılıkta kendisine yöneltildiği söylenen soruları bu nedenle yanıtlamadı. 5 yıl önce söylediklerini yinelemekle yetindi. Bundan 5 yıl önce Fetullaçılığın F’sini söylemekten korkanlar, bugün Ahmet Şık’ın FETÖ propagandası yaptığını söylemeye cüret edebilmişlerdir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, “Ahmet Şık tutuklanırken dışarıdaki basın mensuplarına mesaj verecek misin?’ diye sordum. Şunu söyledi: Hiç kimse enseyi karartmasın bu güç, bu iktidar bugün burada bu kararı verenlere de kalmayacak. Türkiye mutlaka aydınlığa kavuşacak. Orada eşiyle vedalaştı. Eşine, ‘Kızıma iyi bak’ dedi. Bugün sadece Ahmet Şık değil gazetecilik tutuklandı. Ahmet Şık’ın girmesiyle birlikte tam 149 gazeteci cezaevinde haklarındaki suçlamayı öğrenmeyi bekliyor.” şeklinde konuştu.

Sezgin Tanrıkulu da, “2016 maalesef karanlık bir yıl oldu ve şimdi de Ahmet’i kelepçeli cezaevine gönderdik. 2017 daha aydınlık bir yıl olacaktır. 25 yıl avukatlık yaptım ama bir şahsın 3 ayrı terör örgütünün propagandasını yapmaktan tutuklandığını ilk defa görüyorum. Tamamen hukuksuz bir karar. Tutuklanan gazeteciliktir ve haberciliktir.” diye konuştu.

Arkadaşı Erol Öngeroğlu açıklamasında “Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün bir temsilcisi ve Ahmet Şık’ı uzun yıllar tanıyan bir meslektaşınız olarak burada Şık’ın arkadaşlarının mesajını iletmek istiyorum. Ahmet Şık’ın karşı karşıya kaldığı PKK, DHKP-C ve FETÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasını biz sonuna kadar red edeceğiz. Dava sonuçlanıncaya kadar takipte olacağız.” ifadelerini kullandı.