Ahmet Şık adliyeye sevk edildi

Gazeteci Ahmet Şık, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık hakkında sosyal medyada attığı bir mesajdan ötürü yakalama kararı çıkardı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri karar üzerine Şık’ı gözaltına aldı. Ahmet Şık gözaltı kararını ‘tweetter’ üzerinden attığı mesajla duyurdu. Şık’ın geçtiğimiz yıl Tahir Elçi’nin Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerce öldürülmesinin ardından sosyal medyadaki 2 paylaşımı sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Ahmet Şık’ın 28 Temmuz 2015’te attığı o mesajlardan birinde “Tahir Elçi’yi tutsak etmek yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü mafyasınız” yazdığı 9 dakika sonra attığı diğer mesajda ise”Devletimiz teröristtir” yazılı bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Emniyet’teki İşlemleri tamamlanan Ahmet Şık, Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU: BİR ANNEYİ ÜZMEK KİMİN HADDİNE!

Dün partisinin Muğla'daki programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Şık'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin tutuklandığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirterek, “Gazeteciler düşüncelerini söyleyemiyorsa, yazamıyorsa, kalemini kullanıyorsa o ülkede demokrasiden bahsedilemez. Gazeteciyi beğenir veya beğenmezsiniz. Düşüncelerine katılmayabilirsiniz ama o düşüncelerini yazabileceği imkanı sağlayabilmeliyiz. Ahmet Şık tekrar göze alındı. Sabah annesi ile konuştum gözyaşları içinde ‘evladım ne olacak' diyor. Bir anneyi üzmek kimin ne haddine” dedi.

ERGENEKON KUMPASININ MAĞDURLARINDANDI

Ahmet Şık, Mart 2011’de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davası kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı. Şık, o dönem gözaltına alınmadan önce Gülen örgütünün devlette yapılanmasını anlatan bir kitap yazıyordu.