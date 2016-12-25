AKP'li Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen, görevinden istifa etti.

AKP’li Başkan istifa etti

AKP'li Amasya Merkez İlçe Başkanı Bilal Dümen, görevinden istifa etti.

Amasya’da 13 yıldır Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Bilal Dümen, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti. Konu hakkında açıklama yapan Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, şunları söyledi:

“13 yıldır Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bilal Dümen kardeşimiz işlerinin yoğunluğu nedeniyle yapılması planlanan referandum çalışmalarında faydalı olamayacağını belirterek görevinden ayrılma kararı aldığını bizlere bildirdi. Genel merkezimizin onayıyla kardeşimiz Bilal Dümen’e partimize verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Merkez İlçe Başkanımızı hafta içinde atayacağız” dedi.