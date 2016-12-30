‘Alçı altın’ bilindik bir defineci oyunu mu?

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada külçelerin alçıdan yapıldığı ve üzerinin altın rengine boyandığı ortaya çıkmıştı. Peki 369 alçı külçeyi kim neden toprağın altına gömdü? Bu olay en eski defineci oyununa çok benziyor...

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada külçelerin alçıdan yapıldığı ve üzerinin altın rengine boyandığı ortaya çıkmıştı. Peki 369 alçı külçeyi kim neden toprağın altına gömdü? Bu olay en eski defineci oyununa çok benziyor...

Türkiyeyi şaşkına çeviren olayın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu Twitter’dan ‘Hayaller altın, gerçekler alçı’ mesajını paylaştı. Fakat bu mesajın ardından kimse alçıların neden altın rengine boyandığını ve toprağa gömüldüğünü açıklamadı. Oysa bu numara dünya genelindeki definecilerin yakından bildiği bir aldatmacaya çok benziyor.

CANLI YAYINLA İKNA YÖNTEMİ

Yasadışı define avcılarını dolandırmaya yönelik şebekeler bu yönteme sık sık başvuruyor. İnternette ise bu yönteme dair onlarca video dolanıyor. Define avcılarının iddiasına göre kendilerine ulaşan şebeke elemanları, altın ya da tarihi eser bulduklarını iddia ediyor. Dolandırıcılar define yerinin haritasını definecilere satma karşılığında anlaşma sağlamaya çalışıyor. Definecileri ikna etmek için ise ya düzmece olayın videosu gösteriliyor, ya da görüşme anında şebekenin diğer elemanıyla olay yerinden canlı yayın yapılıp dolandırılmak istenen defineciler ikna ediliyor.

ORTAKLIK TEKLİF EDİLİYOR

Çeşitli bahaneler ile defineyi çıkaramadıklarını belirten dolandırıcılar, definecileri ikna etmek için ortaklık bile teklif ediyor. “sen bize alet edevat ve bölgedeki görevlilere vereceğimiz rüşveti ver yeter” diyen dolandırıcılar parayı aldıktan sonra kayıplara karışıyor.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Antalya’daki bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın aslı soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama yaşanan durum çok eski yıllara dayanan defineci dolandırma numarasına çok benziyor.