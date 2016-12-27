ALES sonuçları ne zaman? Kritik hafta

ÖSYM tarafından 18 Aralık Pazar günü gerçekleşen ALES'in sonuçları açıklanmadı. ALES'e giren adaylar "Sınav sonuçları ne zaman?" açıklanacak diye merak ediyor.

ÖSYM tarafından 18 Aralık Pazar günü gerçekleşen ALES'in sonuçları açıklanmadı. ALES'e giren adaylar "Sınav sonuçları ne zaman?" açıklanacak diye merak ediyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 18 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevaplar yayımlandı fakat sonuçlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin katıldığı ALES’in sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar bu sorunun cevabını bekliyor. Fakat ÖSYM’den henüz net bir tarih verilmedi. ALES sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor?

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Sınav kaç yıl geçerlidir?

ALES sınavı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Sınava gireceğim. Puanım nasıl hesaplanıyor?

ALES sınavında 4 test var, en az 3 test çözmeniz gerekir hangi puan türünüzün hesaplanmasını istiyorsanız bu

puan hesabına göre yapmanız gereken testler, ilgili kılavuzda yer almaktadır.