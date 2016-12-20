Anayasa Komisyonu’nda ilk kriz

AKP ve MHP’nin desteklediği, CHP ile HDP’nin ise karşı çıktığı partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren 21 maddelik anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. İlk kriz salonda yaşandı. Vekiller danışmanlar salona sığmadı.

AKP ve MHP’nin desteklediği, CHP ile HDP’nin ise karşı çıktığı partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren 21 maddelik anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. İlk kriz salonda yaşandı. Vekiller danışmanlar salona sığmadı.

132 kişilik Anayasa Komisyonu’nda 200 milletvekilinin katılması bekleniyor. CHP’li vekillerden gelen salonu değiştirelim teklifi reddedildi.

316 AKP milletvekilinin tamamının imzasıyla verilen teklifle mevcut anayasadaki “Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, varsa siyasi partisi ile ilişiği kesilir” hükmünün kaldırılması öngörülüyor. Anayasa değişikliği teklifinde Başbakanlık makamı ile Bakanlar Kurulu kaldırılıyor; yürütme organı “partili cumhurbaşkanı”, “cumhurbaşkanı yardımcılığı”, “cumhurbaşkanlığı kararnamesi”, “cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri” mekanizmaları ve cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkileriyle inşa ediliyor.

Öngörülen sistemde cumhurbaşkanı yardımcılarının yanı sıra bakanları da atayacak ve azledecek, TBMM içinden seçilen bakanları milletvekillikleri sona erecek. Cumhurbaşkanı Meclis dışından da bakan atayabilecek. Teklifle mevcut sistemde yasama organının yürütme organını denetiminde temel yollardan olan ‘gensoru’ ve ‘meclis soruşturması’ yetkilerinin kaldırılması da öngörülüyor.

SALONA SIĞMADILAR

TBMM’de başlayan Anayasa değişikliği görüşmelerinde ilk sorun,teklifin ele alınacağı komisyon salonunda yaşandı. Komisyon üyesi vekillerin dışında, çoğunluğu CHP’den çok sayıda vekil toplantı salonuna gelince, salonda adım atacak yer kalmadı. AKP Grup Başkanvekili, danışmanlar ve görsel basın salondan çıkarsa yer açılacağını söyledi. Ancak bu öneriye de komisyonun CHP’li üyeleri karşı çıktı. CHP’li Muharrem Erkek, AKP’nin önerisine karşı çıkarak, ” aksine sivil toplum kuruluşları, barolar da gelmeli” dedi.