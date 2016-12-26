Anayasa komisyonunda su tedbiri

TBMM Anayasa Komisyonu'nda vekillerin birbirlerine 'su şişesi' atmasını önlemek için masalarda bulunan sular kaldırıldı. Komisyon toplantısında 98 CHP'li vekilin hazır bulunması dikkat çekti.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi, kavgaya yol açmış, AKP ve CHP’li miletvekilllerin birbirlerine plastik su şişeleri fırlatmışlardı. Bugün toplanan komisyon öncesi su tedbiri dikkat çekti. Vekillerin birbirlerine su fırlatmasının önüne geçmek için masalarda bulunan su şişeleri kaldırıldı. CHP’li Anayasa Komisyonu üyesi Mahmut Tanal twitter hesabından bu bilgiyi paylaşarak, ‘anayasa komisyonunda sular atılmasın diye masalara su konulmamış’ dedi. Öte yandan geçtiğimiz toplantıda yaşanan tartışmaların ardından CHP’li 133 milletvekilinden 98’inin komisyon görüşmelerine katılması olması dikkat çekti.

98 CHP’Lİ VEKİL KOMİSYONDA !

CHP, AKP’nin Anayasa değişiklik paketini TBMM’de engellemeye kararlı. Meclis Anayasa Komisyou’nun 26 üyesi var. Bunların sadecce 6’sı CHP’li. Ancak komisyonun bugünkü toplantısında toplam 98 CHP’li milletvekili mevcut. Yani, CHP’li vekiller üye olmadıkları için komisyon oylamalarına katılamayacak da olsalar, şu an için Anayasa Komisyonu’nda “çoğunluğu” elde etmiş durumdalar. CHP’li vekillerin komisyona olan bu ilgisinin, hafta sonunda CHP MYK’nın yaptığı olağanüstü toplantıda alınan, “Anayasa değişiklik paketi TBMM’de engellenmeli” kararı da etkili oldu.