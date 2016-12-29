Anayasa Komisyonu’nda 17. madde de kabul edildi

Anayasa Değişiklik Teklifi'nde 13 ve 16. maddeler Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. 13. madde düzenlemesi, Cumhurbaşkanı'nın OHAL yetkisini; 16. maddesine göre de ’Disiplin Mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli Askeri Mahkemeler kurulabilir’ hükmü yer alıyor. Geç saatlerde komisyon 17. maddeyi de kabul etti. 17. madde ile HSYK'ın ön görülen üye sayısı 13'e yükselmiş oldu

Anayasa Değişiklik Teklifi'nde 13 ve 16. maddeler Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. 13. madde düzenlemesi, Cumhurbaşkanı'nın OHAL yetkisini; 16. maddesine göre de ’Disiplin Mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli Askeri Mahkemeler kurulabilir’ hükmü yer alıyor. Geç saatlerde komisyon 17. maddeyi de kabul etti. 17. madde ile HSYK'ın ön görülen üye sayısı 13'e yükselmiş oldu

Düzenlemede OHAL gerekçelerine seferberlik hali de eklendi. OHAL’de kararnemalere Meclis onayı süresi bir aydan 3 aya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı’nın OHAL yetkileri genişletildi. 14. ve 15. madde Anayasa Değişiklik Teklifi’nden çıkarıldı. 14. maddedeki ‘üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir’ hükmü 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı.

Anayasa Değişiklik Teklifi’nden 16. madde de Meclis Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemede disiplin düzenlemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamacağı yer alıyor. 16. maddenin kabulünden sonra görüşmelere devam edildi

Anayasa Değişikliği Komisyonu geç saatlerde 17. maddeyi de kabul etti. Komisyonda kabul edilen 17’inci maddeyle, HSYK’nın öngörülen üye sayısı 13’e yükseldi.