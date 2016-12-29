Anayasa Komisyonu’nda 17. madde de kabul edildi

Düzenlemede OHAL gerekçelerine seferberlik hali de eklendi. OHAL’de kararnemalere Meclis onayı süresi bir aydan 3 aya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı’nın OHAL yetkileri genişletildi. 14. ve 15. madde Anayasa Değişiklik Teklifi’nden çıkarıldı. 14. maddedeki ‘üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir’ hükmü 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı.
Anayasa Değişiklik Teklifi’nden 16. madde de Meclis Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemede disiplin düzenlemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamacağı yer alıyor. 16. maddenin kabulünden sonra görüşmelere devam edildi
Anayasa Değişikliği Komisyonu geç saatlerde 17. maddeyi de kabul etti. Komisyonda kabul edilen 17’inci maddeyle, HSYK’nın öngörülen üye sayısı 13’e yükseldi.