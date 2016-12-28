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HDP’li Cabbar Leygara tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Cabbar Leygara tutuklandı.
22:4228 Aralık 2016
Gündem
HDP’li Cabbar Leygara tutuklandı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Cabbar Leygara tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Cabbar Leygara, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Leygara tutuklandı.

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Aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Tüm Bel-Sen eski Diyarbakır Şube Başkanı Edip Yaşar, Göç-Der Diyarbakır Şube Eş Başkanı Cafer Kan ve Baki Karadeniz de bugün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

İHA

Son güncelleme: 23:2328.12.2016
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