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Ankara’da okullar tatil mi? İşte Ankara Valisi’nde beklenen açıklama

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil edilmesine neden oluyor. Ankara'daki öğrenciler de kar yağışı sonrasında gözlerini Ankara Valisi'nden gelecek açıklamaya diktiler. Ankara Valisi, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki Ankara'da okullar tatil mi? İşte cevabı...
11:0921 Aralık 2016
Gündem
Ankara’da okullar tatil mi? İşte Ankara Valisi’nde beklenen açıklama
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil edilmesine neden oluyor. Ankara'daki öğrenciler de kar yağışı sonrasında gözlerini Ankara Valisi'nden gelecek açıklamaya diktiler. Ankara Valisi, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki Ankara'da okullar tatil mi? İşte cevabı...

Ankara’da okullar tatil mi? Yurdun her yanında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrasında Ankara’da öğrenciler ve veliler gözlerini validen gelecek açıklamaya dikti. Ankara Valisi Ercan Topaca, gece yarısı ve yaklaşık 4 saat önce Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamalar doğrultusunda 21 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığını söylendi. İşte Ankara Valisi tarafından resmi hesabından yapılan duyurular..

GAZİANTEP’TE, OKULLARA KAR TATİLİ

Gaziantep’te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kentte dün geceden itibaren başlayan artarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından alınan kararla merkez Şahinbey ve Şahitkamil ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 21.12.2016 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.”

ÇORUM’UN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Çorum’un Osmancık İlçesi’nin tamamı, Kargı İlçesi’nin de taşımalı eğitim veren okullarında kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Dün akşam itibariyle etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Çorum’un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Osmancık İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı İlçesi’nde de taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi

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