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Ankara’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) Ankara valisi kar tatili ilan etti

Meteoroloji'den Ankara için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini Ankara Valisi Ercan Topaca'dan gelecek kar tatili açıklamasına çevirmişti. Beklenen açıklama Vali Topaca'dan geldi ve Ankara'da 29 Aralık 2016 günü tatil edildi.
19:1228 Aralık 2016
Gündem
Ankara’da yarın okullar tatil mi? (29 Aralık) Ankara valisi kar tatili ilan etti
Meteoroloji'den Ankara için gelen yoğun kar yağışı uyarısı öğrencilerin dikkatini Ankara Valisi Ercan Topaca'dan gelecek kar tatili açıklamasına çevirmişti. Beklenen açıklama Vali Topaca'dan geldi ve Ankara'da 29 Aralık 2016 günü tatil edildi.

Havalar kötüleştikçe ve meteorolojiden kar uyarısı geldikçe öğrenciler merakla validen gelecek kar tatili açıklamasını bekliyordu. Meteorolojinin bu gece ve ertesi günler için Ankara’da yaptığı kar yağışı nedeniyle öğrenciler Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı diye merak ediyorlardı. Ankara’da bu gece boyunca kar yağışının yoğun devam edeceği ancak yarın sabah yağışın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Peki Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ercan Topaca, Ankara’da okulların tatil olduğunu, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli olduğunu açıkladı.

ÖĞRENCİLER’DEN VALİYE KAR TATİLİ MESAJLARI

Ankara valiliğinden henüz yarın yani 29 Aralık için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

Son güncelleme: 22:4128.12.2016
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