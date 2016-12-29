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Ankara’da yarın okullar tatil! Ankara valiliğinden 30 Aralık için de kar tatili açıklaması!

Ankara valiliğinden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrencilerin okullar tatil mi sorusu cevap buldu. 30 Aralık Cuma günü Ankara'da okullar tatil oldu. Açıklamayı Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter hesabından yaptı.
18:4629 Aralık 2016
Gündem
Ankara’da yarın okullar tatil! Ankara valiliğinden 30 Aralık için de kar tatili açıklaması!
Ankara valiliğinden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrencilerin okullar tatil mi sorusu cevap buldu. 30 Aralık Cuma günü Ankara'da okullar tatil oldu. Açıklamayı Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter hesabından yaptı.

Ankara’da yoğun kar yağışının etkisiyle dün Vali Ercan Topaca Twitter hesabından öğrencilere seslenerek Ankara için 1 günlük kar tatili ilan ettiğini açıklamıştı. Ancak Ankara’da kar yağışı etkisini sürdürdü ki bu nedenler veliler ve öğrencilerin 30 Aralık Cuma günü için de kar tatili beklentisi vardı. Hatta Ankara Valiliğinin resmi sitesi yoğunluk nedeniyle erişilmez oldu ve Ankara’da kar tatili olduğuna dair sahte bir ekran görüntüsü internette yayıldı. Peki Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği resmi sitesinden ya da vali Ercan Topaca Twitter hesabından kar tatili ile ilgili bir paylaşım yaptı. Vali Topaca, Ankara’da 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiğini duyurdu

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ÖĞRENCİLERDEN ANKARA VALİSİNE TWITTER’DAN KAR TATİLİ MESAJLARI

Ankara valiliğinden henüz yarın yani 30 Aralık için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

 


ANKARA’DA HAVA DURUMU

Bilindiği gibi 28 Aralık’ta etkili olan kar yağışı Ankara’da okulların 1 gün süreyle (29 Aralık) tatil edilmesine yol açtı. Ankara’da bugün de kar yağışı yer yer etkili oluyor ve 30 – 31 Aralık tarihlerinde de kar yağışının devam edeceği ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Cuma günü için -1 derece sıcaklık ve kar yağışı, 31 Aralık Cumartesi günü için de -4 sıcaklık ve yine kar yağışı gösteriyor.

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Son güncelleme: 23:0729.12.2016
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