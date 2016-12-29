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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi 30 Aralık için de kar tatili ilan etti mi?

Meteorolojiden gelen verilere göre Ankara'da kar yağışı bu gecede etkisini gösterecek. 29 Aralık'ta kar tatili yapan öğrenciler, Ankara Valisi Ercan Topaca 30 Aralık Cuma günü için de kar tatili ilan edecek mi merakla bekliyor. İşte Ankara'da hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...
18:4629 Aralık 2016
Gündem
Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi 30 Aralık için de kar tatili ilan etti mi?
Meteorolojiden gelen verilere göre Ankara'da kar yağışı bu gecede etkisini gösterecek. 29 Aralık'ta kar tatili yapan öğrenciler, Ankara Valisi Ercan Topaca 30 Aralık Cuma günü için de kar tatili ilan edecek mi merakla bekliyor. İşte Ankara'da hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Ankara’da yoğun kar yağışının etkisiyle dün Vali Ercan Topaca Twitter hesabından öğrencilere seslenerek Ankara için 1 günlük kar tatili ilan ettiğini açıkladı. Ancak Ankara’da kar yağışı etkisini sürdürüyor ki bu nedenler veliler ve öğrencilerin 20 Aralık Cuma günü için de kar tatili beklentisi var. Özellikle yolların durumu velileri endişelendiriyor. Peki Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Ercan Topaca henüz Twitter hesabından kar tatili ile ilgili bir paylaşımda bulunmadı ama öğrenciler dün olduğu gibi bugün de kar tatili isteklerini Twitter üzerinden valiye ulaştırıyorlar.

ÖĞRENCİLERDEN ANKARA VALİSİNE TWITTER’DAN KAR TATİLİ MESAJLARI

Ankara valiliğinden henüz yarın yani 30 Aralık için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

 


ANKARA’DA HAVA DURUMU

Bilindiği gibi 28 Aralık’ta etkili olan kar yağışı Ankara’da okulların 1 gün süreyle (29 Aralık) tatil edilmesine yol açtı. Ankara’da bugün de kar yağışı yer yer etkili oluyor ve 30 – 31 Aralık tarihlerinde de kar yağışının devam edeceği ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Cuma günü için -1 derece sıcaklık ve kar yağışı, 31 Aralık Cumartesi günü için de -4 sıcaklık ve yine kar yağışı gösteriyor.

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Son güncelleme: 19:1429.12.2016
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