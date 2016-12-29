Meteorolojiden gelen verilere göre Ankara'da kar yağışı bu gecede etkisini gösterecek. 29 Aralık'ta kar tatili yapan öğrenciler, Ankara Valisi Ercan Topaca 30 Aralık Cuma günü için de kar tatili ilan edecek mi merakla bekliyor. İşte Ankara'da hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi 30 Aralık için de kar tatili ilan etti mi?

Meteorolojiden gelen verilere göre Ankara'da kar yağışı bu gecede etkisini gösterecek. 29 Aralık'ta kar tatili yapan öğrenciler, Ankara Valisi Ercan Topaca 30 Aralık Cuma günü için de kar tatili ilan edecek mi merakla bekliyor. İşte Ankara'da hava durumu ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Ankara’da yoğun kar yağışının etkisiyle dün Vali Ercan Topaca Twitter hesabından öğrencilere seslenerek Ankara için 1 günlük kar tatili ilan ettiğini açıkladı. Ancak Ankara’da kar yağışı etkisini sürdürüyor ki bu nedenler veliler ve öğrencilerin 20 Aralık Cuma günü için de kar tatili beklentisi var. Özellikle yolların durumu velileri endişelendiriyor. Peki Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Ercan Topaca henüz Twitter hesabından kar tatili ile ilgili bir paylaşımda bulunmadı ama öğrenciler dün olduğu gibi bugün de kar tatili isteklerini Twitter üzerinden valiye ulaştırıyorlar.

ÖĞRENCİLERDEN ANKARA VALİSİNE TWITTER’DAN KAR TATİLİ MESAJLARI

Ankara valiliğinden henüz yarın yani 30 Aralık için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Yine de kar tatili beklentisi içindeki öğrenciler Ankara Valisi Ercan Topaca’ya Twitter’dan esprili mesajlar göndererek tatil isteklerini valiye iletiyorlar.

@TopacaErcan lütfen cuma gunude tatil yapın karlar erisin. Bari yoolar cok kayıyo okulum cok uzak 2 dolmuş yapıyorum lütfen tatil tapın — Güldane Yıldırım (@GldaneYldrm2) 29 Aralık 2016

Vali bey yarında tatil ver seneye söz gelicem okula @TopacaErcan — nwsli (@2pacgibi) 29 Aralık 2016

@TopacaErcan Valim cuma sabah 9 a kadar kar gözüküyor ayrıyetten yağmur yağdı ve yollar buz tuttu . — İbrahim Kotanak (@IbrahimK32) 29 Aralık 2016

@TopacaErcan Valiciğim; Cuma’yı da tatil yaparsın artık, dimi Vali’lerin en ponçiği, en bir numarası, en cicisi, en adam gibi adamı. — Cemre (@CemreAgreste) 29 Aralık 2016

Ercan başkanım hadi sen tatil yaparsın güveniyorum ben sana bir gün daha tatil be valim @TopacaErcan — Queen Pandicorn (@pinkyqueenx) 29 Aralık 2016

@TopacaErcan bugun kar oynamaya çıktım buz tuttum resmen,yarına kadar çözünemem — Ebrar (@iremebrarbarut) 29 Aralık 2016

Kar çok vali bey amca lütfen yarın da tatil olsun 1 gün için ne olacak ki lütfen @TopacaErcan (seni seviyoruz) — Eda Bozkurt (@eda_bozkurt01) 29 Aralık 2016

@TopacaErcan Ankarayı tatil eden vali ne güzel vali onu tatil eden valilik ne güzel valilik — amançe amançeoğullar (@buradamane14) 29 Aralık 2016



ANKARA’DA HAVA DURUMU

Bilindiği gibi 28 Aralık’ta etkili olan kar yağışı Ankara’da okulların 1 gün süreyle (29 Aralık) tatil edilmesine yol açtı. Ankara’da bugün de kar yağışı yer yer etkili oluyor ve 30 – 31 Aralık tarihlerinde de kar yağışının devam edeceği ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık Cuma günü için -1 derece sıcaklık ve kar yağışı, 31 Aralık Cumartesi günü için de -4 sıcaklık ve yine kar yağışı gösteriyor.