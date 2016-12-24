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Annelerinin kapıyı kilitleyip evde bıraktığı iki çocuk yangında öldü

Kütahya'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında biri 6 diğeri 3 yaşında olan iki kardeş yaşamını yitirdi.
13:0124 Aralık 2016
Gündem
Annelerinin kapıyı kilitleyip evde bıraktığı iki çocuk yangında öldü
Kütahya'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında biri 6 diğeri 3 yaşında olan iki kardeş yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak’ta meydana geldi. İki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Döndü Yenilmez, oğulları 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay’ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip gündelik temizlik işi için evden ayrıldı. İki kardeşin yalnız kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi.

FOTO:DHA - Anne Döndü Yenilmez sinir krizi geçirdi.

FOTO:DHA – Anne Döndü Yenilmez sinir krizi geçirdi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeşin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

 

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Son güncelleme: 14:0424.12.2016
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