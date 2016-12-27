Antalya’da jandarma ekiplerine ateş açıldı: 1 asker yaralı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde cezaevinden firar eden cinayet zanlısı A.U., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde cezaevinden firar eden cinayet zanlısı A.U., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi’nde meydana geldi. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi’nden firar eden A.U.’in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli A.U., jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki A.U.’in arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK

Antalya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Denizli Cezaevi’nden firar eden cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

DENİZLİ’DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki A.U.’in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli’nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi’nde cinayete karıştığı belirlendi. Kasten adam öldürme suçundan aranan A.U.’in tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber’i başından ve 2 el sırtından tabancayla vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca A.U.’in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımları ve son paylaştığı kanatlı montaj fotoğrafı da dikkat çekti.

DHA