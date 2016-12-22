Arda Turan golleri izle: Barcelona Hercules maç özeti

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona gol oldu yağdı. Yıldız futbolcumuz Arda Turan maçta 3 gol 1 asist yaparak yine şov yaptı. Maçın özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona gol oldu yağdı. Yıldız futbolcumuz Arda Turan maçta 3 gol 1 asist yaparak yine şov yaptı. Maçın özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Barcelona Hercules maçı muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. İspanya Kral Kupası’nda Bercelona Hercules’e gol oldu yağdı. Maça damga vuran isim ise Milli futbolcumuz Arda Turan oldu. Yıldız futbolcu maçta 3 gol 1 asist yaptı.

BARCELONA HERCULES MAÇ ÖZETİ

İspanya Kral Kupası'nda dün gece Barcelona 2. Lig ekiplerinden Hercules'i ağırladı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Katalan ekibi, Camp Nou'da rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı.

Milli yıldız Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 3 gole imza atarak hat-trick yaptı. Barcelona'nın diğer golleri ise Lucas Digne, Ivan Rakitic, Rafinha ve Paco Alcacer'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuydu Arda Turan, Barcelona'nın Alman ekibi Mönchengladbach ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu bu maçta da 3 gol, 1 asiste imza atmış ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu olmuştu.