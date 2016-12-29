Asgari Ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını merak ediyordu. İşte yeni Asgari ücret...

Bakan açıkladı asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari Ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını merak ediyordu. İşte yeni Asgari ücret...

Asgari Ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu sona erdi ve Asgari ücretin ne kadar olduğu açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu merakla beklenen Asgari Ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Müezzinoğlu “Hükümet olarak enflasyonu yüzde 6.5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını yüzde 8 olarak karara bağladık. Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. 1404 TL net asgari ücret. Evli ve üç çocuklu için 1500 TL.

Zammı kademeli olarak değil tek seferde yapıyoruz.”

DOLAR BAZINDA DÜŞTÜ

Asgari ücrete yıllık 104 TL zam yapılmasına rağmen dolar bazında asgari ücret 48 dolar azaldı. Geçen sene zamlı (1300 TL) asgari ücret 30 Aralık'ta 445 dolar iken bugün 1404 TL olan asgari ücret 397 dolara geriledi. TL cinsinden zam yapılmasına rağmen asgari ücret 48 dolar azaldı.