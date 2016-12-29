Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a tahliye kararı

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışının da yasaklanmasına karar verdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışının da yasaklanmasına karar verdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmi Alpay için tahliye talep etti. Talep kabul edildi.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay’ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmiye Alpay için tahliye kararı verildi.

Gazetenin yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Aslı Erdoğan savunmasında, “Ben sadece yazarım. Yazdıklarım dışında hiçbir şeyden sorumlu değilim” dedi.

SAVUNMALARIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay’ın savunmalarının alınmış olması, gazetede ifa ettikleri görev, yazı içerikleri dikkate alındığında suç vasfının sanıklar yararına değişme ihtimali bulunduğundan üzerine atılı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Bilir Kaya’nın ise savunmasının alınmamış olsa da sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı zaman dilimi, iddianamede sanığa isnat edilen fiil dikkate alınarak suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tahliyesine karar verdi. Heyet, Bilir Kaya’nın bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışlarına da yasak koydu.

DURUŞMA 2 OCAK’A BIRAKILDI

Heyet ayrıca tutuklu sanıklardan İnan Kızılkaya’nın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan atılı suçun katalog suçlardan olması, sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı süre içerisinde gazetede yayımlanan yazı içerikleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunması, kaçabileceği şüphesini uyandırır olgular bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Kemal Sancılı, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti. Heyet, bugün duruşmada hazır edilmeleri için müzekkere yazılmış olmasına rağmen tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ve Bilir Kaya’yı duruşmada hazır etmeyen veya hazır etmekte ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını kararlaştırdı. Duruşma, 2 Ocak tarihine bırakıldı.

“BEN SADECE YAZARIM”

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı. Diğer sanıklardan duruşmaya katılan olmadı. Duruşmaya, Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydostlu, CHP’li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan’ın yanısıra Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre konsolosluk temsilcileri ile çok sayıda kişi de izleyici olarak katıldı.

İlk savunmayı Aslı Erdoğan yaptı. Hayatında ilk kez mahkemeye çıktığını belirten Erdoğan, “Ben savaş karşıtı, anti-militarist meşru müdafaa bile olsa insan öldürmeyi asla kabul etmeyen, et bile yemeyen bir kişiyim” dedi. 5 yıldır gazetede yayın danışma kurulu üyesi olarak adının yazdığını belirten Erdoğan, “Özgür Gündem gazetesi verilen izin doğrultusunda faaliyet gösteren, her nüshası basın savcılığınca denetlenen bir gazetedir. 2011’den bu yana gazetede edebi yazılar yazıyorum. 2013’te gazeteden ayrıldım, ara ara yazmaya devam ettim. Her ne kadar gazete künyesinde danışma kurulu üyesi olarak adım kayıtlı olsa da fiilen hiçbir danışma kurulu üyeliği yapmadım. Kurul olarak da hiç toplanmadık. Kaldı ki danışma kurulları, gazetenin yayın politikasını belirleyebilen inisiyatif sahibi organlar olmayıp danışma niteliğinde faaliyet gösteren birimlerdir. Gazete yönetimi isterse danışır, isterse danışmaz” dedi. KCK’nin açılımını bile bilmediğini ifade eden Erdoğan, “Bugüne kadar yazdığım yazılardan hiçbirisinden dolayı hakkında dava açılmadı. Sadece kimden gelirse gelsin şiddete karşı çıktığım ve insan merkezli yazı yazdığım için oluşturulan PKK/KCK torbasına atıldım. Gazetede mahlasla yazı yazan kişilerin kimliklerini bilme olanağım yoktur. Yayın politikasını, manşeti gazetenin editörü belirler. Kimseden emir ve talimat almadım. Hukuk, sadece devleti değil, bireyi ve toplumu korumakla yükümlüdür. Uluslararası düzeyde pek çok eserim var, bir çok ödülüm var. Hayatımda hiç Kandil’e gitmedim. PKK terör örgütü üzerine tek satır yazı yazmadım. Ben sadece yazarım, yazdıklarım dışında hiçbir şeyden sorumlu değilim” diye konuştu.

NECMİYE ALPAY: TUTUKLAMA İNFAZA DÖNÜŞTÜ

Erdoğan’ın savunmasının ardından dilbilimci-yazar Necmiye Alpay sanık sandalyesine alındı. Alpay savunmasında, Özgür Gündem’de danışma kurulu üyesi ve bir günlük genel yayın yönetmenliği yaptığı için yargılandığını belirterek, “Ben sadece ifade özgürlüğünü savunduğum için ve bu yaklaşımla danışma kurulu üyeliğini kabul ettim. Şeklen de bir günlük yayın yönetmenliği yaptım. Her ikisi de tamamen kağıt üzerinde, şekli bir husustur” dedi.

Danışma kurulundaki kişilerle hiç toplantı yapmadıklarını da söyleyen Alpay, “Bugüne kadar yazdığım hiçbir yazıdan dolayı tatbikata uğramadım. 4 aydır tutukluyum. Bir anlamda yargısız infaza uğradım. Tutuklama infaza dönüştü. Tahliye ve beraatimi talep ederim” dedi.

EREN KESKİN: SEMBOLİK OLARAK ADIMIN YAZMASINA OLUR VERDİM…

Tutuksuz sanık avukat Eren Keskin ise “İnsan hakları savunucusuyum. Gazetede üç yıl genel yayın yönetmenliği yaptım. Ancak ben avukat olmam ve işlerimin yoğun olması nedeniyle sembolik olarak adımın yazılmasına olur verdim. Sadece künyede ismim olduğu için hakkımda 140 ayrı dava açıldı. Ömründe şiddeti savunmamış, düşünce özgürlüğünü savunan kişiler burada örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor” diyerek suçlamaları reddetti. Sanıkların savunmalarının ardından avukatları beyanda bulunmak için söz aldı. Duruşma devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 9 şüphelinin, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.