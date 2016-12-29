ATA AÖF sonuçları açıklandı! Sorgulama için tıklayınız

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 3 - 4 Kasım tarihleri arasında girdikleri ATA AÖF sonuçları açıklandı. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

ATA AÖF sonuçları açıklandı. 3 – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ATA AÖF sonuçları dün akşam “http://www.ataaof.edu.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF SONUÇLARI

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmeyecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL?

Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30'un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.

Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir.

Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.