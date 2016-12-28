Atatürk heykeliyle dalga geçen 2 kişi gözaltında

Rize'de sökülen Atatürk heykelinin kaidesine çıkarak poz veren 2 kişiye soruşturma açıldı.

Rize’de Atatürk heykelinin yerinden söküldüğü platform üzerine çıkarak poz veren ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile bu fotoğrafı ‘Aha yeni Atanız’ yazısıyla sosyal medya üzerinden yayınlayan A.B. gözaltına alındı. İki kişi hakkında ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzasıyla yapılan açıklamada gözaltılar duyuruldu. Rize Belediyesi tarafından eylül ayı başında başlatılan ’15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı projesi’ kapsamında Rize Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin yerinden sökülerek Rize Valiliği tören alanına taşındığı hatırlatıldı.