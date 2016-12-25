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Atatürk heykellerine dünyada verilen önem izlenme rekorları kırdı!

15:1625 Aralık 2016
Gündem
Atatürk heykellerine dünyada verilen önem izlenme rekorları kırdı!

AKP’li Rize Belediyesi’nin  Atatürk heykelini kaldırması yurt genelinde büyük tepkiye neden oldu. Birçok aydın bu tutumun AKP’nin Osmanlı politikası güttüğünü öne sürerek Cumhuriyeti yok etme çabası olarak nitelendirdi. Büyük başarılar elde etmiş, halkını ve yurdunu düşmanlardan kurtarmış olan Atatürk’e yapılan saygısızca davranışa, en büyük cevap dünyadan geldi.

Atatürk heykellerine dünyada verilen önem izlenme rekorları kırdı.

İŞTE O VİDEO:

Son güncelleme: 15:3625.12.2016
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