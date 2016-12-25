AKP’li Rize Belediyesi’nin Atatürk heykelini kaldırması yurt genelinde büyük tepkiye neden oldu. Birçok aydın bu tutumun AKP’nin Osmanlı politikası güttüğünü öne sürerek Cumhuriyeti yok etme çabası olarak nitelendirdi. Büyük başarılar elde etmiş, halkını ve yurdunu düşmanlardan kurtarmış olan Atatürk’e yapılan saygısızca davranışa, en büyük cevap dünyadan geldi.

Atatürk heykellerine dünyada verilen önem izlenme rekorları kırdı.

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